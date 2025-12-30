ETV Bharat / jammu-and-kashmir
مگس بانی کے کاروبار میں نوجوانوں کا رجحان
جموں وکشمیر میں خواتین کے ساتھ ساتھ بے روزگار نوجوان بھی مگس بانی کا کاروبار شروع کر کے اچھا معاوضہ حاصل کر رہے ہیں
Published : December 30, 2025 at 5:09 PM IST|
Updated : December 30, 2025 at 5:34 PM IST
بارہمولہ(کوثر عرفات): وادی کشمیر کے مختلف اضلاع کی طرح شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ میں بھی کافی کسان شہد کے کاروبار کے ساتھ وابستہ ہے، اور اگر ہم نوجوانوں کی بات کرے تو جس میں خواتین کے ساتھ ساتھ بے روزگار نوجوان ہے، وہ مرکزی سرکار کی مختلف اسکیمز کے تحت اس سے مستفید ہو رہے ہیں اور ایسے میں ڈپارٹمنٹ اف ایگریکلچر اینڈ فارمرز ویلفیئر ایگریکلچر ڈیوجن بارہمولہ کی جانب سے آج سے سات دن کا بیداری پروگرام کا انعقاد کیا گیا اور اس دوران محکمہ کے افسران کے علاوہ دیگر لوگوں نے پروگرام میں شرکت کیا۔
اس پروگرام کا مقصد ہے کہ جو شہد کے کاروبار سے وابستہ کسانوں کو آنے والے وقت میں اور فائدہ ملنا چاہیے اور اس حوالے سے سنٹر فار ایگریکلچر اینڈ رورل ڈیولپمنٹ کے اشتراک سے آج ڈاک بنگلہ بارہمولہ میں ایک اہم پروگرام منعقد کیا گیا۔
اس موقع پر چیف ایگریکلچر افسر بارہمولہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ بارہمولہ قصبہ میں ایچ اے ڈی پی پروگرام جو مرکز سرکار کا بہترین پروجیکٹ ہے،اس کے تحت ہم نے مختلف شعبوں میں نوجوانوں کو فشری، ڈائری فارمنگ، اور اپیکلچر کے تحت کافی دیگر اسکیمز سے فائدہ دیا ہے اور بارہمولہ میں اس وقت کافی لوگ ہے،جو بےروزگار تھے لیکن آج ان کے پاس روزگار ہے اور وہ دوسروں کو بھی روزگار فراہم کر رہے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ گلمرگ سے تعلق رکھنے والے گوہر احمد جس کو حال ہی میں جونیر سائنٹسٹ ایوارڈ سے نوازا گیا ہے اور انہوں نے مشروم فارمنگ کے علاوہ دیگر اسکیمز سے بھی فائدہ لیا ہے،پروگرام کے انچارج ایگریکلچر افسر جتندر سنگھ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بارہمولہ اس وقت Apiculture ایپیکلچر میں کافی ترقی کر رہا ہے اور ہم نے گذشتہ سالوں سے ضلع بارہمولہ میں گیارہ ٹن شہد کی پروڈکشن کی ہے اور کم سے کم امسال سو سے زائد لوگ bee keeping مگس بانی کاروبار سے جڑے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ بارہمولہ اس وقت خاص کر ایپیکلچر میں کافی ترقی کر رہا ہے اور آنے والے وقت میں ہم ضلع بارہمولہ کے دور افتادہ علاقہ میں جاکے اس قسم کے پروگرام جاری رکھیں گے۔
اس موقع پر سنٹر فار ایگریکلچر اینڈ رورل ڈیولپمنٹ کے ہیڈ فرحانہ سید نے کہا کہ ہم ان تعلیم یافتہ کسانوں کو ٹریننگ دیتے ہے، جو اس کاروبار کو پسند کرتے ہے اور ہم دہلی کے ساتھ ساتھ ہر کئی جگہوں پر جاکے بیداری کرتے ہے اور جموں کشمیر میں ہمارا یہ پہلا قدم ہے اور اب ہم وادی کے دیگر اضلاع میں جاکے ان لوگوں کو روزگار کے موقعے فراہم کریں گے۔