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کتابوں اور نظریات پر پابندی کشمیر کی تاریخ کو مٹا نہیں سکتی: میر واعظ محمد عمر فاروق
حکومت کی جانب سے کتابوں پرپابندی سے متعلق ایک سوال کے جواب میں میر واعظ نے کہا کہ جمہوری معاشرے میں پابندی کام نہیں کرتی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : July 6, 2026 at 3:04 PM IST|
Updated : July 6, 2026 at 4:29 PM IST
سرینگر (پرویز الدین): میرواعظ کشمیر مولوی محمد عمر فاروق نے کہا کہ امرناتھ یاترا ایک مذہبی یاترا ہے اور کشمیر کے لوگوں نے ہمیشہ تمام برادریوں کے مذہبی جذبات کا احترام کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر میں مہمان نوازی کی ایک طویل روایت رہی ہے۔ کشمیر کی 5000 سالہ تہذیبی میراث ہے جس کو کسی خاص نقطہ سے نہیں دیکھا جاسکتا ہے۔ وہیں انہوں نے کتابوں اور نظریات پر پابندی کو مسترد کر دیا۔
میرواعظ نے بھارت پاکستان مذاکرات کی ضرورت پر بھی زود دیا۔ سرینگر میں ایجوکسیشن کنسلٹنسی کا افتتاح کرنے کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انھوں نے ان باتوں کا اظہار کیا۔
میرواعظ نے کہا کہ یہ انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ یاتریوں کے لیے حفاظت اور مناسب سہولیات کو یقینی بنائے ساتھ ہی اس بات کو بھی یقینی بنائے کہ مقامی لوگوں کی روزمرہ کی زندگی غیر ضروری طور پر متاثر نہ ہو اور کشمیر کے نازک ماحول کی حفاظت کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے مذہبی مواقع پر سیاست نہیں کی جانی چاہیے، اور کمیونٹیز کے درمیان عقیدے، امن، باہمی احترام اور ہم آہنگی کے ساتھ رہنا چاہیے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ یاترا پرامن اور محفوظ طریقے سے اختتام کو پہنچے گی۔
حکومت کی جانب سے کتابوں پر پابندی سے متعلق ایک سوال کے جواب میں میر واعظ نے کہا کہ جمہوری معاشرے میں پابندی کام نہیں کرتی، چاہے وہ کتابوں، نظریات یا تنظیموں پر ہی پابندی کیوں نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر کی پانچ ہزار سال پرانی تاریخ ہے۔ میرواعظ نے کہا کہ کشمیریوں کو اپنی تہذیبی میراث پر فخر ہے بدھ مت دور سے لے کر شیو مت اور ہندو روایات تک، اور پھر اسلامی دور، جس نے کشمیر کی روحانی، سماجی اور ثقافتی شناخت کو تشکیل دیا۔ انہوں نے کہا کہ 1947 کے بعد جموں و کشمیر بھی ایک سیاسی مسئلہ بن گیا اور یہ بھی اس کی جدید تاریخ کا حصہ ہے۔
میرواعظ نے کہا کہ کشمیر کی تاریخ کو مٹا نہیں سکتے یا تاریخ کے کسی حصے کو منتخب نہیں کیا جاسکتا ہے جو کہ کسی خاص بیانیے کے مطابق ہو۔ انہوں نے کہا کتابوں پر پابندی یا نقطہ نظر پر سختی کرنے سے حقائق کو مٹایا نہیں جاسکتا ہے
پاک بھارت تعلقات پر میر واعظ نے کہا کہ اپنے والد شہید ملت میر واعظ مولوی محمد فاروق کی شہادت کے بعد 16 سال کی عمر سے ہی انہوں نے اپنی زندگی امن، مذاکرات اور مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے وقف کر دی ہے اور یہی وہ سیاست ہے جس پر وہ عمل پیرا ہیں۔
انہوں نے کہا کہ وہ ایسے وقت میں بھی مذاکرات کی حمایت کرتے ہیں جب مذاکرات کی وکالت کرنے والوں پر غداری کا الزام لگایا جاتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ میرے چچا شہید مولوی مشتاق کو قتل کر دیا گیا، اسلامیہ سکول جلایا گیا، میرے گھر پر حملہ کیا گیا، لیکن میں اپنے اصولوں سے دستبردار نہیں ہوا۔
میرواعظ نے کہا کہ ایک نیا عالمی نظام تشکیل پا رہا ہے اور یہ واضح ہے کہ جنگ کوئی حل نہیں ہے۔ انہوں نے بھارت پاکستان سے متعلق سول سوسائٹی کی آوازوں کا خیرمقدم کیا جو دونوں ممالک کے درمیان امن اور بات چیت پر زور دے رہے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ سابق وزرائے اعظم اٹل بہاری واجپائی اور ڈاکٹر منموہن سنگھ کے دور کی طرح بات چیت کی وراثت کو دوبارہ زندہ کرنے اور آگے لے جانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ امن، وقار اور منصفانہ حل کے لیے دہلی اور اسلام آباد کے درمیان اور دہلی اور سرینگر کے درمیان یکساں طور پر بامعنی بات چیت ضروری ہے۔
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