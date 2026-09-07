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پابندی کا سامنا کر رہی جموں کشمیر جماعت اسلامی نے آئینِ ہند کی پاسداری کا کیا عہد
جماعتِ اسلامی نے آئینی اور جمہوری طریقے اپنانے، JKJDF کے ذریعے سیاسی سرگرمیاں جاری رکھنے اور نوجوانوں کو قانونی راستہ اختیار کرنے پر زور دیا۔
Published : September 7, 2026 at 8:19 PM IST
سرینگر: مرکزی حکومت کی جانب سے پابندی عائد کیے جانے کے سات سال بعد مذہبی و سیاسی تنظیم جماعتِ اسلامی جموں و کشمیر نے کہا ہے کہ وہ آئینِ ہند کی پاسداری کرے گی اور ملک کی خودمختاری و سالمیت کے خلاف کوئی سرگرمی انجام نہیں دے گی۔
جماعتِ اسلامی جموں و کشمیر پر حکومت ہند نے 28 فروری 2019 کو پانچ سال کے لیے پابندی عائد کی تھی۔ یہ پابندی 14 فروری کو پلوامہ میں سی آر پی ایف کے قافلے پر ہوئے خودکش حملے کے بعد لگائی گئی تھی، جس میں 40 سے زائد نیم فوجی اہلکار ہلاک ہوئے تھے۔
مرکزی وزارت داخلہ نے اس وقت کہا تھا کہ جماعتِ اسلامی ’’دہشت گردی کو ہوا دینے اور بھارت مخالف پروپیگنڈے کے ذریعے جموں و کشمیر میں علیحدگی پسندی کو فروغ دینے‘‘ میں ملوث ہے، جو بھارت کی خودمختاری، سلامتی اور سالمیت کے لیے نقصان دہ ہے۔ 27 فروری 2024 کو حکومت نے غیر قانونی سرگرمیاں (روک تھام) ایکٹ، 1967 کی دفعہ 3(1) کے تحت جماعتِ اسلامی کو ’غیر قانونی تنظیم‘ قرار دیتے ہوئے پابندی مزید پانچ سال کے لیے بڑھا دی۔
سرینگر میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پابندی کا سامنا کرنے والی جماعتِ اسلامی کے پینل کے سربراہ غلام قادر وانی، پینل سیکریٹری احمد اللہ پرے، غلام قادر لون اور دیگر ارکان نے کہا کہ حکومت ہند کے ساتھ بات چیت کے بعد جماعت کی مرکزی مشاورتی کونسل (مجلسِ شوریٰ) نے 30 جون 2024 کو ایک اجلاس منعقد کیا تھا جس میں تنظیم کے مستقبل کے سیاسی اور تنظیمی لائحہ عمل سے متعلق 10 فیصلے کیے گئے۔
پرے نے کہا کہ ان فیصلوں میں ایک اہم فیصلہ یہ بھی تھا کہ جماعت آئندہ اپنی سرگرمیاں جمہوری اور آئینی طریقے سے اور آئین ہند کے دائرے میں رہ کر انجام دے گی۔ ایسی کسی سرگرمی سے گریز کیا جائے گا جو ملک کی خودمختاری اور سالمیت کے لیے نقصان دہ ہو۔
انہوں نے کہا کہ ایک اور اہم فیصلہ جموں و کشمیر جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ فرنٹ (JKJDF) کے نام سے سیاسی محاذ قائم کرنے کا تھا، جو انتخابی اور سیاسی سرگرمیوں کے لیے کام کرے گا۔
پرے کے مطابق ان فیصلوں پر مرکزی مشاورتی کونسل کے ارکان کے دستخط موجود ہیں اور جماعت کے سابق امیر غلام محمد بٹ نے بھی کونسل کے رکن کی حیثیت سے اس دستاویز پر دستخط کیے تھے۔
انہوں نے کہا کہ یہ پریس کانفرنس جماعتِ اسلامی کے سابق امیر غلام محمد بٹ کی جانب سے چند روز قبل جاری کیے گئے ایک ویڈیو بیان کے جواب میں کی گئی ہے جس میں انہوں نے مبینہ طور پر جموں و کشمیر جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ فرنٹ سے خود کو الگ کر لیا تھا۔
پرے نے کہا کہ بٹ نے سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں یہ بھی کہا تھا کہ جماعتِ اسلامی کو پابندی ختم کرانے کے لیے عدالت سے رجوع کرنے کا حق حاصل ہے۔ انہوں نے کہا: "انہوں نے یہی بات ایک سال پہلے بھی کہی تھی، لیکن ایک سال گزرنے کے باوجود عدالت سے رجوع نہیں کیا۔ تاہم، آئینی سرگرمیوں پر سوال اٹھانا پینل اور سرکاری اداروں کے لیے تشویش کا باعث ہے۔ وہ کس حیثیت سے آئینی سرگرمیوں پر سوال اٹھا رہے ہیں اور ہمارے خلاف شکوک پیدا کر رہے ہیں؟"
پریس کانفرنس کے دوران پرے نے کہا کہ موجودہ پینل حکومت کی اجازت سے قائم کیا گیا ہے اور اسے 30 جون 2024 کو پابندی کا سامنا کرنے والی جماعتِ اسلامی کی مجلسِ شوریٰ کے فیصلے کے بعد تشکیل دیا گیا تھا۔ اس اجلاس میں جماعت کے تین سابق امیر سمیت شوریٰ کے ارکان موجود تھے۔
انہوں نے مزید کہا کہ اسی دن مستقبل کی پالیسی سے متعلق 10 فیصلے کیے گئے تھے، جن میں سب سے اہم فیصلہ یہ تھا کہ جماعت اسلامی ملک کے آئین کے تحت کام کرے گی اور ایسی کوئی سرگرمی انجام نہیں دے گی جو ملک کی خودمختاری کے خلاف ہو۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیاسی سرگرمیوں کے لیے جماعت ایک سیاسی محاذ قائم کرے گی، جو صرف انتخابات میں حصہ لے گا اور سیاسی سرگرمیاں انجام دے گا۔
فلاحِ عام ٹرسٹ کے نوگام دفتر پر قبضے کے الزام کو مسترد کرتے ہوئے پرے نے کہا کہ جے کے جے ڈی ایف (JKJDF) نے ایف اے ٹی کے چیئرمین سے دو کمرے اور ایک واش روم کرائے پر لیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ جے کے جے ڈی ایف کے صدر شمیم احمد ٹھوکر اور ایف اے ٹی کے چیئرمین شوکت احمد وار کے درمیان 9 اگست 2024 کو کرائے کا معاہدہ طے پایا تھا۔
جماعتِ اسلامی کے رہنما نے مزید الزام عائد کیا کہ غلام محمد بٹ سے وابستہ ایک گروپ گھر گھر جا کر پینل کے ارکان کو غدار اور ’’بکاؤ‘‘ قرار دے رہا ہے۔ ان کے مطابق یہ گروپ نوجوانوں میں الجھن پیدا کر رہا ہے۔
پرے نے کہا کہ پینل نے جماعت اسلامی کے ناراض ارکان سے بات چیت کے لیے اپنے دروازے کھلے رکھے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ دو ماہ قبل غلام محمد بٹ کے ساتھ مذاکرات کے لیے ایک ٹیم بھی تشکیل دی گئی تھی اور دونوں جانب سے تین تین ارکان پر مشتمل ٹیم بنانے کا فیصلہ ہوا تھا۔
انہوں نے کہا کہ اچانک بٹ کا ایک ویڈیو بیان سامنے آیا، جس سے صورتحال مزید الجھ گئی، تاہم ان کے دروازے اب بھی ان لوگوں کے لیے کھلے ہیں جو 2024 میں مجلسِ شوریٰ کے کیے گئے فیصلوں کے مطابق کام کرنا چاہتے ہیں۔
پرے نے دعویٰ کیا کہ انہیں معلوم ہوا ہے کہ بٹ کے ساتھی حکومتِ ہند کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ان کی کوششوں کا خیرمقدم کرتے ہوئے کہا کہ جموں و کشمیر کے عوام اور نوجوانوں کے لیے یہی درست راستہ ہے۔ انہوں نے نوجوانوں اور عوام پر زور دیا کہ وہ اپنے مسائل قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے حل کریں۔
🚨 Major action against proscribed JeI.— Sopore Police (@SoporePolice) September 3, 2026
Following sustained investigation,@SoporePolice attached two buildings, six shops and 02 Kanals of land linked to proscribed Jamaat-e-Islami at Dooru after due legal process under Section 8 of UAPA.@JmuKmrPolice@KashmirPolice @dig_north pic.twitter.com/uydd1AIdDf
جماعتِ اسلامی کی یہ پریس کانفرنس ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب چار روز قبل جموں و کشمیر پولیس نے سوپور میں یو اے پی اے کی دفعہ 8 کے تحت جماعتِ اسلامی سے منسلک دو عمارتیں، چھ دکانیں اور دو کنال اراضی منسلک کی تھی۔
ادھر، سابق وزیر اعلیٰ اور پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے حکومت سے جماعت اسلامی کے خلاف ’’زبردستی یا ناقابلِ واپسی کارروائی‘‘ نہ کرنے کی اپیل کی۔
انہوں نے ایک پوسٹ میں کہا کہ "چونکہ جماعتِ اسلامی کی قیادت نے عوامی طور پر کہا ہے کہ وہ عدلیہ کے فیصلے کا احترام کرے گی اور قانونی طریقہ کار کے تحت پابندی کو چیلنج کرے گی، اس لیے حکومت بھی قانون اور مقررہ قانونی طریقہ کار کے مطابق کارروائی کرنے کی پابند ہے۔"
Since the JeI leadership has publicly stated that it will abide by the decision of the judiciary and challenge the ban through due process of law, the government is equally bound to act in accordance with the law and due process. It must ensure that no coercive or irreversible…— Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) September 7, 2026
محبوبہ مفتی نے مزید کہا کہ جب تک معاملہ عدالت میں زیرِ سماعت ہے، حکومت کو منسلک جائیدادوں کے سلسلے میں کوئی زبردستی یا ناقابل واپسی کارروائی نہیں کرنی چاہیے۔ ان کے مطابق قانون کی حکمرانی کا تقاضا ہے کہ سب کے ساتھ یکساں سلوک، منصفانہ طریقہ کار اور عدالتی اختیار کا احترام کیا جائے اور قانون کا اطلاق اقتدار میں موجود افراد کی مرضی کے مطابق نہیں ہونا چاہیے۔
جماعتِ اسلامی کے کئی سابق اراکین اور کارکنوں نے 2024 کے اسمبلی انتخابات میں آٹھ حلقوں، کولگام، زینہ پورہ، پلوامہ، بیروہ، لنگیٹ، بانڈی پورہ، رفیع آباد اور بارہمولہ سے آزاد امیدواروں کی حیثیت سے حصہ لیا تھا۔ تاہم وہ ایک بھی نشست جیتنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ صرف کولگام میں انہوں نے سی پی آئی (ایم) رہنما ایم وائی تاریگامی کو سخت مقابلہ دیا تھا۔
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