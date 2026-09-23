ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سرکاری اسکولوں میں ممنوعہ کتابیں نہیں ہونی چاہیے: چیف سیکرٹیری اتل ڈلو
ڈلو نے شیتل ناتھ مندر کو کشمیر کے مشترکہ ورثے کا ایک اہم حصہ قرار دیتے ہوئے ایسے مقامات کو محفوظ رکھنے پر زور دیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 23, 2026 at 4:51 PM IST
سرینگر( پرویز الدین) : چیف سیکریٹری اتل ڈلو نے کہا کہ کتابوں کی جانچ معمول کا عمل ہے اور اگر کوئی کتاب ممنوعہ قرار دی گئی یے تو اسے سرکاری اسکولوں میں نہیں رکھا جانا چاہئے۔
شیتل ناتھ مندر کرال کھڈکے دورے کے موقع پر نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے چیف سیکریٹری اتل ڈلونے 42 ہزار کتِابوں پر پابندی عائد کئے جانے اور مستقبل میں مزید کتابوں کو ممنوعہ فہرست میں شامل کئے جانے سے متعلق سوال کیا گیا۔ اس پر چیف سکرٹیری نے کہا کہ یہ ایک باقاعدہ عمل ہے۔ ایسے میں اگر کوئی کتب ممنوعہ کتاب ہے تو اسے سرکاری اسکولوں میں نہیں رکھنا چاہیے۔
ڈلو نے شیتل ناتھ مندر کو کشمیر کے مشترکہ ورثے کا ایک اہم حصہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ معاشرے کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے مقامات کو محفوظ رکھیں اور ان کی میراث آئندہ نسلوں تک پہنچائیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا ورثہ ہے اور معاشرے کے طور پر یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے ورثے کی حفاظت کریں اور اسے آنے والی نسلوں تک پہنچائیں۔ چیف سیکریٹری نے کہا کہ مندر تاریخی طور پر نہ صرف ایک مذہبی مقام کے طور پر بلکہ کمیونٹی کے اجتماعات اور مذہبی پروگراموں کے لیے ایک مقام کے طور پر بھی کام کرتا ہے۔
"یہاں بہت سے پروگرام ہوتے تھے۔ جنم اشٹھمی پر ایک پروگرام ہوتا تھا اور بسنت پنچمی پر بھی ایک پروگرام ہوتا تھا۔ اور یہ صرف ایک مذہبی جگہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں پوری برادری ملتی تھی اور یہاں سماجی اجتماعات بھی ہوتے تھے انہوں نے مندر کی دیکھ بھال کرنے پر سناتن دھرم سبھا کا بھی شکریہ ادا کیا، یہ نوٹ کرتے ہوئے کہ 1991 میں آتشزدگی کے واقعے کے بعد مندر کی دوبارہ مرمت کی گئی
واضح رہے کہ گزشتہ کل اسمبلی اجلاس کے دوسرے دن کہا گیا کہ جموں و کشمیر کے کالجوں اور لائبریریز سے 4200 سے زائد ’قابل اعتراض‘ کتابیں ہٹا دی گئی ہیں۔ جن میں ممنوعہ کتابوں کو چھوڑ کر بالترتیب کشمیر سے 3996 اور جموں صوبے سے 253 کتابیں شامل ہیں۔ہاؤس کو مزید بتایا گیا کہ ایس او 23 کے تحت باضابطہ طور پر ممنوعہ 19 عنوانات کی 518 کاپیاں بھی ہٹا دی گئی ہیں۔ حکومت نے کہا "قابل اعتراض کتابوں کی جانچ پڑتال کا عمل، مواد کو واپس لینے کا عمل محکمہ میں جاری ہے کیونکہ یہ ایک محنتی مشق ہے اور اس میں مزید وقت لگ سکتا ہے۔