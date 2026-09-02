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اننت ناگ میں بینکوں کے ڈپازٹس 9,698 کروڑ، ایڈوانسز 7,612 کروڑ، سہ ماہی میں 1,915 کروڑ روپئے کے قرضے تقسیم
اسی طرح غیر ترجیحی شعبے میں 628.55 کروڑ روپے کے قرضے فراہم کیے گئے، جبکہ ہدف 2,567.21 کروڑ روپے مقرر کیا گیا تھا۔
Published : September 2, 2026 at 8:13 PM IST
اننت ناگ (میر اشفاق) ضلع اننت ناگ میں بینک کاری شعبہ کی کارکردگی سے متعلق تفصیلی رپورٹ کے مطابق 30 جون 2026 تک ضلع اننت ناگ میں بینکوں کے مجموعی ڈپازٹس 9,698.49 کروڑ روپے جبکہ ایڈوانسز 7,612.18 کروڑ روپے رہے، جس کے نتیجے میں کریڈٹ ڈپازٹ (سی ڈی ) تناسب (ریشیو) 78.49 فیصد رہا۔ ڈسٹرکٹ کریڈٹ پلان (ڈی سی پی ) مالی سال 2026-27 کے تحت ترجیحی شعبے میں بینکوں کی جانب سے 1,287 کروڑ روپے کے قرضے تقسیم کیے گئے، جبکہ مقررہ ہدف 6,804.46 کروڑ روپے تھا۔ اس طرح تقریباً 19 فیصد ہدف حاصل کیا گیا۔
اسی طرح غیر ترجیحی شعبے میں 628.55 کروڑ روپے کے قرضے فراہم کیے گئے، جبکہ ہدف 2,567.21 کروڑ روپے مقرر کیا گیا تھا، جس کے مقابلے میں 24.5 فیصد کامیابی حاصل ہوئی۔ ان اعدادا و شمار کی جانکاری ضلع اننت ناگ میں بینک کاری شعبے کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے ڈسٹرکٹ لیول ریویو کمیٹی (ڈی ایل آر سی ) کا اجلاس ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر ڈاکٹر بلال محی الدین بھٹ کی صدارت میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں مالی سال 2026-27 کی پہلی سہ ماہی، یعنی جون 2026 کو اختتام پذیر ہونے والی سہ ماہی کے دوران بینکوں کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔اجلاس میں بینکوں سمیت تمام متعلقہ محکموں کے افسران موجود تھے
اجلاس میں بتایا گیا کہ، مشن یووا کے تحت منظور شدہ 4,691 کیسز میں سے اب تک 4,277 کیسز کے حق میں مجموعی طور پر 249.18 کروڑ روپے کے قرضے تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ اسی طرح،پی ایم سوریا گھر اسکیم کے تحت 2,512 مستحقین کو 45 کروڑ روپے کے قرضے فراہم کیے گئے ہیں۔ رورل سلیف ایمپلائمنٹ ٹریننگ انسٹی ٹیوٹ کی کارکردگی کے حوالے سے بتایا گیا کہ 133 امیدواروں کو تربیت فراہم کی گئی، جن میں سے 105 کیسز کو سیٹل کیا گیا، جبکہ کریڈٹ لنکیج سیٹلمنٹس کی شرح 45.71 فیصد رہی۔
اس موقعہ پر ڈی سی نے کریڈٹ ڈپازٹ ریشو میں بہتری لانے اور ترجیحی شعبوں، بالخصوص زراعت اور اس سے منسلک شعبوں میں قرضوں کے بہاؤ کو بڑھانے پر زور دیا۔ انہوں نے فارمر پروڈیوسر آرگنائزیشنز (ایف پی اوز ) کے قیام اور مستحقین کو قرضوں کی بلا رکاوٹ اور بروقت فراہمی یقینی بنانے کی بھی ہدایت دی۔ فصل قرضوں کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے ڈی سی نے بینکوں پر زور دیا کہ کسانوں کو مناسب اور بروقت قرض فراہم کیا جائے۔ انہوں نے فصل قرضوں کی تقسیم میں پیش رفت کو سراہتے ہوئے بینکوں اور محکمہ زراعت کے درمیان بہتر تال میل کے ذریعے مقررہ اہداف حاصل کرنے کی ہدایت دی۔
اجلاس میں بعض قرضہ جاتی شعبوں، بالخصوص وشوکرما اسکیم میں کمی کا بھی جائزہ لیا گیا۔ ڈی ڈی سی نے متعلقہ بینکوں کو فوری اصلاحی اقدامات کرنے اور قرضوں کی فراہمی کی کارکردگی بہتر بنانے کی ہدایت دی۔ انہوں نے دیگر ترجیحی شعبوں میں بھی قرضوں کے بہاؤ میں اضافہ کرنے پر زور دیا تاکہ پیداواری سرگرمیوں کو فروغ دیا جا سکے۔ ڈی سی نے کسانوں میں سرکاری اسکیموں، زرعی قرضہ سہولیات اور فصل بیمہ اسکیموں کے حوالے سے بیداری پیدا کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ انہوں نے بینکوں اور متعلقہ محکموں کے درمیان بہتر تال میل کو یقینی بنانے کی ہدایت دی تاکہ مختلف سرکاری اسکیموں پر مؤثر عمل درآمد اور مستحقین تک قرضوں کی بہتر رسائی ممکن ہو سکے۔
اجلاس کے دوران مختلف حکومت کی معاونت والی اسکیموں کی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا گیا۔ ڈی سی نے سماجی تحفظ اور مالی شمولیت سے متعلق اسکیموں کو اہم اقدامات قرار دیتے ہوئے بینکوں اور متعلقہ محکموں کو ہدایت دی کہ تمام اہل اور ممکنہ مستحقین کا مقررہ مدت کے اندر اندراج یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے قرضوں کی منظوری اور تقسیم کے عمل کو مزید منظم اور تیز بنانے پر زور دیتے ہوئے لیڈ ڈسٹرکٹ منیجر اور متعلقہ افسران کو ہدایت دی کہ،ایچ اے ڈی پی ،مشن یووا ،پی ایم سوریا گھر مفت یوجنا جیسی اہم اسکیموں کے تحت مستحقین کو قرضوں کی فوری فراہمی یقینی بنائی جائے۔ انہوں نے انفرادی بینکوں اور بینک کلسٹرز کی کارکردگی کا باقاعدگی سے جائزہ لینے کی بھی ہدایت دی۔
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اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ترجیحی شعبہ جاتی قرضوں (پی ایس ایل )، سماجی تحفظ، مالی شمولیت، ایچ اے ڈی ہی ،مشن یووا ،پی ایم سوریا گھر مفت بجلی یوجنا اور دیگر اہم شعبوں میں بینکوں کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے ہدف پر مبنی طریقہ کار اور مؤثر انتظامی اقدامات اختیار کیے جائیں گے۔ اجلاس کے اختتام پر تمام بینکوں کو قرضوں کی فراہمی کی کارکردگی بہتر بنانے، مالی شمولیت سے متعلق اقدامات کو مزید مضبوط کرنے اور متعلقہ محکموں کے ساتھ قریبی تال میل کے ذریعے ضلع میں معاشی ترقی، خوشحالی اور عوامی فلاح کو یقینی بنانے کی ہدایت دی گئی۔