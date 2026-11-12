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تازہ برفباری کے بعد بانڈی پورہ گریز روڈ بند، بی آر او کی جانب سے برف ہٹانے کا کام شروع
راجدھان پاس پر تازہ برفباری کے باعث گریز اور تلیل کا زمینی رابطہ منقطع ہوگیا۔ سڑک بحال کرنے کیلئے مشینری تعینات کر دی گئی ہے۔
Published : November 12, 2026 at 3:55 PM IST
بانڈی پورہ: شمالی کشمیر کے بالائی علاقوں اور راجدھان پاس پر تازہ برفباری کے بعد بانڈی پورہ-گریز روڈ کو گاڑیوں کی آمدورفت کے لیے بند کر دیا گیا ہے، جس کے بعد بارڈر روڈز آرگنائزیشن (بی آر او) نے رابطہ بحال کرنے کے لیے برف ہٹانے کا آپریشن شروع کر دیا ہے۔
جمع شدہ برف کو صاف کرنے اور اس اہم سڑک کو گاڑیوں کے چلنے کے قابل بنانے کے لیے بی آر او کے اہلکاروں اور مشینری کو راجدھان پاس پر تعینات کر دیا گیا ہے۔ اس آپریشن کا مقصد برف سے ڈھکی وادیٔ گریز کو ضلع بانڈی پورہ کے باقی حصوں سے جوڑنے والے راستے کو دوبارہ کھولنا ہے۔
خراب موسم کی صورت حال کے درمیان وادیٔ گریز اور تلیل کے بالائی علاقوں کے ساتھ ساتھ متصل پہاڑی علاقوں میں تازہ برفباری کی اطلاع ملی ہے۔ دریں اثنا، بانڈی پورہ کے میدانی علاقوں میں بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔
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سڑک کی بندش سے گریز اور ضلع ہیڈکوارٹر کے درمیان بنیادی زمینی رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ بانڈی پورہ-گریز روڈ، جو اونچائی پر واقع راجدھان پاس سے گزرتی ہے، سردیوں کے مہینوں میں برفباری اور شدید خراب موسم کی وجہ سے خاص طور پر متاثر ہوتی ہے۔
بی آر او کی ٹیمیں متاثرہ حصوں سے برف ہٹانے اور ٹریفک کی آمدورفت بحال کرنے کے لیے کام کر رہی ہیں۔ سڑک کو دوبارہ کھولنے کا انحصار موسم کی صورتحال اور برف ہٹانے کے آپریشن کی پیشرفت پر ہوگا۔
سردیوں کی آمد کے ساتھ ہی، حالیہ برفباری نے ایک بار پھر وادیٔ گریز کے زمینی رابطے کی حساسیت کو اجاگر کر دیا ہے، کیونکہ مقامی باشندے اشیائے ضروریہ، صحت کی سہولیات اور دیگر خدمات کے لیے بڑی حد تک بانڈی پورہ کے راستے پر ہی انحصار کرتے ہیں۔
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