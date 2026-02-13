ETV Bharat / jammu-and-kashmir
بانڈی پورہ گریز سڑک برفباری کے بعد بحال، رمضان کے پیش نظر اتوار کو دوطرفہ ٹریفک کی خصوصی اجازت
سڑک کی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد جمعہ کی صبح سے محدود پیمانے پر گاڑیوں کی آمد و رفت کی اجازت دی گئی۔
Published : February 13, 2026 at 2:37 PM IST
بانڈی پورہ: شمالی کشمیر کو سرحدی وادی گریز سے جوڑنے والی 85 کلو میٹر طویل بانڈی پورہ–گریز شاہراہ کو حالیہ برفباری کے بعد جمعہ کے روز دوبارہ ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا، جس سے مقامی آبادی اور مسافروں نے راحت کی سانس لی ہے۔
سب ڈویژنل مجسٹریٹ (ایس ڈی ایم) گریز کے مطابق سڑک کی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد جمعہ کی صبح سے محدود پیمانے پر گاڑیوں کی آمد و رفت کی اجازت دی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ شاہراہ پر برف ہٹانے اور ضروری حفاظتی اقدامات مکمل کرنے کے بعد ٹریفک بحال کیا گیا۔
ایس ڈی ایم نے کہا کہ ماہِ رمضان کے پیش نظر اور حالیہ بندش کے باعث درماندہ مسافروں کو درپیش مشکلات کو مدنظر رکھتے ہوئے انتظامیہ نے اتوار کے روز خصوصی طور پر دونوں جانب سے ٹریفک چلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان کے مطابق اتوار کو دوپہر تک گریز سے بانڈی پورہ کی جانب گاڑیوں کو آنے کی اجازت ہوگی، جبکہ دوپہر کے بعد بانڈی پورہ سے گریز کی سمت ٹریفک رواں کیا جائے گا۔
انہوں نے مزید وضاحت کی کہ اتوار کے بعد سڑک پر جمع برف اور پھسلن کے باعث صرف یک طرفہ ٹریفک کی اجازت دی جائے گی تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعہ سے بچا جا سکے۔ انتظامیہ نے مسافروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور سفر سے قبل تازہ ترین ٹریفک ایڈوائزری ضرور حاصل کریں۔
ایس ڈی ایم کے مطابق صرف وہی گاڑیاں گزرنے کی مجاز ہوں گی جن میں اینٹی اسکڈ چینز نصب ہوں۔ ایسی گاڑیوں کو ترگبل اور کنزلوان کے ٹریفک کنٹرول پوائنٹس سے گزرنے کی اجازت دی جا رہی ہے تاکہ مسافروں کی سلامتی کو یقینی بنایا جا سکے۔
بانڈی پورہ–گریز شاہراہ کی بحالی سے سرحدی علاقے کے رہائشیوں کو اشیائے ضروریہ کی فراہمی اور دیگر سفری ضروریات میں بڑی سہولت میسر آئی ہے۔ سڑک کی بندش کے باعث گزشتہ دنوں لوگوں کو شدید دشواریوں کا سامنا تھا، تاہم اب ٹریفک کی بحالی سے معمولاتِ زندگی بتدریج بحال ہونے کی توقع ہے۔
انتظامیہ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ مقررہ اوقات اور ٹریفک ہدایات کی سختی سے پابندی کریں تاکہ سڑک پر نظم و ضبط برقرار رہے اور کسی بھی ممکنہ حادثے سے بچا جا سکے۔