ETV Bharat / jammu-and-kashmir

جموں و کشمیر میں کھلے پنیـر کی فروخت پر پابندی، ملاوٹ کے بڑھتے معاملات کے پیش نظر سخت اقدام

جموں وکشمیر میں دیوالی کے موقعے پر پنیر کے 52 نمونے لیب میں ٹسٹ کیلئے بھیجے گئے جن میں سے 30 میں ملاوٹی پائے گئے۔

کھلے پنیـر کی فروخت پر پابندی، ملاوٹ کے بڑھتے معاملات کے پیش نظر سخت اقدام
کھلے پنیـر کی فروخت پر پابندی، ملاوٹ کے بڑھتے معاملات کے پیش نظر سخت اقدام ((GETTY IMAGES))
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 1, 2025 at 10:06 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

جموں ( محمد اشرف گنائی): ریاستی حکومت نے دوسرے صوبوں سے آنے والے کھلے (بغیر پیکنگ والے) پنیـر کی فروخت پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے۔ یہ فیصلہ حالیہ دنوں میں پنیـر میں بڑھتی ہوئی ملاوٹ کی شکایات کے بعد کیا گیا ہے۔ دیوالی کے موقعے پر لیب میں جانچ کے لیے بھیجے گئے 52 نمونوں میں سے 30 میں نباتاتی تیل (ویجیٹیبل آئل) کے استعمال کی تصدیق ہوئی ہے۔


محکمہ خوراک و ادویات کے مطابق اب صرف وہی پنیـر ریاست میں فروخت کی جا سکے گی جس میں خالص دودھ کی چکنائی (ملک فیٹ) موجود ہو۔ پنیـر فروخت کرنے والے دکانداروں کو اسے 0 سے 4 ڈگری سیلسیئس کے درمیان درجہ حرارت پر محفوظ رکھنا لازمی ہوگا۔

خوراکی معیار کے تحت ایسی پنیـر کی فروخت بھی ممنوع ہوگی جو لیکٹک ایسڈ، سٹرک ایسڈ، میلک ایسڈ، سرکہ، یا خمیر بنانے میں استعمال ہونے والے دیگر کیمیکلز سے تیار کیا گیا ہو۔


محکمہ نے پنیـر بنانے والے کارخانوں کو یہ بھی ہدایت دی ہے کہ وہ اپنے ڈیلر یا سپلائر کو الگ سے بل، کیش میمو یا فارم-ای کے ذریعے وارنٹی (خوراکی معیار کی ضمانت) فراہم کریں۔ خریداروں کو بھی ہدایت دی گئی ہے کہ وہ خریداری کے وقت رسید ضرور لیں تاکہ کسی شکایت کی صورت میں کارروائی ممکن ہو۔


ذرائع کے مطابق دوسرے صوبوں سے روزانہ دو سے تین ٹن پنیـر ریاست میں منگوائی جاتی ہے، جب کہ مقامی سطح پر بھی تقریباً دو ٹن پنیـر تیار ہوتی ہے۔ چونکہ کھلا پنیـر نسبتاً سستا ہوتا ہے، اس لیے لوگ زیادہ تر ڈیریوں سے بغیر پیکنگ والا پنیـر خریدتے ہیں۔

مزید پڑھیں: مایونیز صحت کے لیے خطرہ ہے! اس ریاست نے مایونیز پر ایک سال کی پابندی عائد کی ہے۔


خوراکی تحفظ کمشنر سمیتا سیٹھی نے بتایا کہ غیر معیاری اور ملاوٹ شدہ کھلے پنیـر کی فروخت عوام کی صحت کے لیے سنگین خطرہ بن چکی ہے، اس لیے اس پر اگلے احکامات تک پابندی برقرار رہے گی۔

TAGGED:

کھلے پنیـر کی فروخت پر پابندی
پنیـر
DISADVANTAGES OF OPEN PANEER
WHAT IS THE PANEER
BAN ON SALE OF OPEN PANEE

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.