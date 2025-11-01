ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں و کشمیر میں کھلے پنیـر کی فروخت پر پابندی، ملاوٹ کے بڑھتے معاملات کے پیش نظر سخت اقدام
جموں وکشمیر میں دیوالی کے موقعے پر پنیر کے 52 نمونے لیب میں ٹسٹ کیلئے بھیجے گئے جن میں سے 30 میں ملاوٹی پائے گئے۔
Published : November 1, 2025 at 10:06 AM IST
جموں ( محمد اشرف گنائی): ریاستی حکومت نے دوسرے صوبوں سے آنے والے کھلے (بغیر پیکنگ والے) پنیـر کی فروخت پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے۔ یہ فیصلہ حالیہ دنوں میں پنیـر میں بڑھتی ہوئی ملاوٹ کی شکایات کے بعد کیا گیا ہے۔ دیوالی کے موقعے پر لیب میں جانچ کے لیے بھیجے گئے 52 نمونوں میں سے 30 میں نباتاتی تیل (ویجیٹیبل آئل) کے استعمال کی تصدیق ہوئی ہے۔
محکمہ خوراک و ادویات کے مطابق اب صرف وہی پنیـر ریاست میں فروخت کی جا سکے گی جس میں خالص دودھ کی چکنائی (ملک فیٹ) موجود ہو۔ پنیـر فروخت کرنے والے دکانداروں کو اسے 0 سے 4 ڈگری سیلسیئس کے درمیان درجہ حرارت پر محفوظ رکھنا لازمی ہوگا۔
خوراکی معیار کے تحت ایسی پنیـر کی فروخت بھی ممنوع ہوگی جو لیکٹک ایسڈ، سٹرک ایسڈ، میلک ایسڈ، سرکہ، یا خمیر بنانے میں استعمال ہونے والے دیگر کیمیکلز سے تیار کیا گیا ہو۔
محکمہ نے پنیـر بنانے والے کارخانوں کو یہ بھی ہدایت دی ہے کہ وہ اپنے ڈیلر یا سپلائر کو الگ سے بل، کیش میمو یا فارم-ای کے ذریعے وارنٹی (خوراکی معیار کی ضمانت) فراہم کریں۔ خریداروں کو بھی ہدایت دی گئی ہے کہ وہ خریداری کے وقت رسید ضرور لیں تاکہ کسی شکایت کی صورت میں کارروائی ممکن ہو۔
ذرائع کے مطابق دوسرے صوبوں سے روزانہ دو سے تین ٹن پنیـر ریاست میں منگوائی جاتی ہے، جب کہ مقامی سطح پر بھی تقریباً دو ٹن پنیـر تیار ہوتی ہے۔ چونکہ کھلا پنیـر نسبتاً سستا ہوتا ہے، اس لیے لوگ زیادہ تر ڈیریوں سے بغیر پیکنگ والا پنیـر خریدتے ہیں۔
خوراکی تحفظ کمشنر سمیتا سیٹھی نے بتایا کہ غیر معیاری اور ملاوٹ شدہ کھلے پنیـر کی فروخت عوام کی صحت کے لیے سنگین خطرہ بن چکی ہے، اس لیے اس پر اگلے احکامات تک پابندی برقرار رہے گی۔