ETV Bharat / jammu-and-kashmir
وسطی کشمیر میں پہلی بار ’فالسٹیکس‘ بانس کی کامیاب افزائش
بیہامہ گاندربل میں محکمہ فاریسٹری نے چین سے درآمد شدہ بانس کی ’فالسٹیکس‘ نامی قسم کی تجرباتی کاشت کی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 7, 2025 at 4:53 PM IST
گاندربل: شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی- کشمیر (SKUAST-K) کی فیکلٹی آف فاریسٹری نے وسطی کشمیر کے گاندربل ضلع میں واقع بیہامہ، لار کیمپس میں نیشنل بیمبو مشن (این بی ایم) کے تحت ایک نئی پہل کا آغاز کرتے ہوئے تجرباتی بنیادوں پر بانس کی کاشت کی ہے۔
فیکلٹی آف فاریسٹری کے سربراہ ڈاکٹر پرویز احمد صوفی نے بتایا کہ اس پروگرام کے تحت بانس کی ایک نئی نسل ’’فالسٹیکس بانس" (Phyllostachys) متعارف کرائی گئی ہے۔
ان کے مطابق: ’’بانس کی یہ قسم بنیادی طور پر چین میں پائی جاتی ہے اور تجارتی لحاظ سے نہایت قیمتی ہے۔ ہم نے اس قسم کی کاشت بیہامہ، لار میں کامیابی کے ساتھ انجام دی تاکہ مقامی سطح پر اس کی کاشت اور اقتصادی امکانات کا جائزہ لیا جا سکے۔‘‘
ڈاکٹر صوفی نے مزید کہا کہ ’’یہ نسل قدرتی طور پر جموں و کشمیر میں نہیں پائی جاتی۔ زیادہ تر شمال مشرقی بھارت اور دیگر گرم خطوں میں پائی جاتی ہے۔ نیشنل بانس مشن کے تحت ہمارا مقصد یہ جانچنا ہے کہ آیا یہ نسل کشمیر کے موسمی حالات میں خود کو ڈھال سکتی ہے یا نہیں۔‘‘
بانس کی کاشت کی یہ پہل ریاست میں پائیدار بانس کی کاشت کو فروغ دینے اور گرین ایکانومی (Green Economy) پر مبنی صنعتوں کے قیام کی سمت ایک اہم قدم تصور کی جا رہی ہے۔
یہ بھی پڑھیں: