ETV Bharat / jammu-and-kashmir

وسطی کشمیر میں پہلی بار ’فالسٹیکس‘ بانس کی کامیاب افزائش

بیہامہ گاندربل میں محکمہ فاریسٹری نے چین سے درآمد شدہ بانس کی ’فالسٹیکس‘ نامی قسم کی تجرباتی کاشت کی ہے۔

وسطی کشمیر میں پہلی بار ’فالسٹیکس‘ بانس کی کامیاب افزائش
وسطی کشمیر میں پہلی بار ’فالسٹیکس‘ بانس کی کامیاب افزائش (ای ٹی وی بھارت)
author img

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : November 7, 2025 at 4:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

گاندربل: شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی- کشمیر (SKUAST-K) کی فیکلٹی آف فاریسٹری نے وسطی کشمیر کے گاندربل ضلع میں واقع بیہامہ، لار کیمپس میں نیشنل بیمبو مشن (این بی ایم) کے تحت ایک نئی پہل کا آغاز کرتے ہوئے تجرباتی بنیادوں پر بانس کی کاشت کی ہے۔

وسطی کشمیر میں پہلی بار ’فالسٹیکس‘ بانس کی کامیاب افزائش (ای ٹی وی بھارت)

فیکلٹی آف فاریسٹری کے سربراہ ڈاکٹر پرویز احمد صوفی نے بتایا کہ اس پروگرام کے تحت بانس کی ایک نئی نسل ’’فالسٹیکس بانس" (Phyllostachys) متعارف کرائی گئی ہے۔

ان کے مطابق: ’’بانس کی یہ قسم بنیادی طور پر چین میں پائی جاتی ہے اور تجارتی لحاظ سے نہایت قیمتی ہے۔ ہم نے اس قسم کی کاشت بیہامہ، لار میں کامیابی کے ساتھ انجام دی تاکہ مقامی سطح پر اس کی کاشت اور اقتصادی امکانات کا جائزہ لیا جا سکے۔‘‘

ڈاکٹر صوفی نے مزید کہا کہ ’’یہ نسل قدرتی طور پر جموں و کشمیر میں نہیں پائی جاتی۔ زیادہ تر شمال مشرقی بھارت اور دیگر گرم خطوں میں پائی جاتی ہے۔ نیشنل بانس مشن کے تحت ہمارا مقصد یہ جانچنا ہے کہ آیا یہ نسل کشمیر کے موسمی حالات میں خود کو ڈھال سکتی ہے یا نہیں۔‘‘

ا
حکام کو امید ہے کہ بانس کی اس قسم سے معیشت کو فروغ ملے گا (ای ٹی وی بھارت)

بانس کی کاشت کی یہ پہل ریاست میں پائیدار بانس کی کاشت کو فروغ دینے اور گرین ایکانومی (Green Economy) پر مبنی صنعتوں کے قیام کی سمت ایک اہم قدم تصور کی جا رہی ہے۔

یہ بھی پڑھیں:

  1. ہائی ڈینسٹی باغات سے بانس کے ڈندوں کا کاروبار عروج پر

TAGGED:

GANDERBAL BAMBOO
BAMBOO FOREST KASHMIR
SKUAST K BAMBOO
کشمیر بانس
BAMBOO IN KASHMIR

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.