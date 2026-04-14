ترال میں عقیدت کے ساتھ منایا گیا بیساکھی کا تہوار، گرودواروں میں شبد و کیرتن کا اہتمام
ترال میں بیساکھی کے حوالے سے سیموہ، دیور، چھترگام، بیگنڈ، چندریگام، ہفو اور دیگر دیہات میں تقریبات منعقد ہوئیں۔
Published : April 14, 2026 at 4:04 PM IST
ترال: (شبیر بھٹ) وادی کے دیگر اضلاع کی طرح آج جنوبی کشمیر کے سب ضلع ترال میں بھی بیساکھی کا تہوار عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا جس دوران ان دیہات میں جہاں سکھ فرقہ سے وابستہ لوگ آباد ہیں میں خاصی چہل پہل دیکھنے کو مل رہی تھی۔اس دوران بچوں نے رنگ برنگے کپڑے پہنے ہوئے تھے جبکہ گردواروں میں خصوصی پوجا پاٹھ کا اہتمام کیا گیا اور عالمی امن کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئی۔
ترال میں بیساکھی کے حوالے سے سیموہ، دیور، چھترگام، بیگنڈ، چندریگام، ہفو اور دیگر دیہات میں منعقد ہوئی۔ اس دوران مقامی مسلمانوں نے سکھ برادری کو مبارکباد پیش کیا اور روایتی بھائی چارے کو زندہ رکھا۔ سیموہ کے سبھی گردواروں میں سنگھ سبھا میں بیساکھی کے حوالے سے ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں سکھ عقیدت مندوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔
مردوں کے علاوہ مقامی خواتین اور بچوں نے بھی ان مجالس میں شرکت کی ۔اس موقع پر سکھ مت کے فلسفے کو عام کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا تاکہ عالمی سطح پر امن وامان کا ایک نیا دور شروع ہو جائے ۔
انتظامیہ نے عقیدت مندوں کے لیے مناسب اقدامات کیے تھے۔میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے سیموہ کے معروف سماجی کارکن عبدالرشید بٹ نے بتایا کہ بیساکھی کا پیغام یہی ہے کہ ہم آپس میں پیار ومحبت سے رہیں اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ کشمیر میں ہم ہر تہوار عقیدت و احترام کے ساتھ مناتے ہیں۔ سکھ برادری نے بتا یا کہ آج ہماری بیساکھی کے موقع پر مسلم بھائیوں نے ہمیں مبارکباد پیش کی ۔ ان کا کہنا تھا کہ عید کے موقع پر پر انہیں مبارک باد پیش کرتے ہیں۔