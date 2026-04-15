ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر بھر میں بیساکھی مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی، سکھ عقیدت مندوں کی گردواروں میں حاضری
سکھ عقیدت مندوں نے بڑی تعداد میں بھجن کیرتن اور دیگر مذہبی سرگرمیوں میں شرکت کی، نیز لنگرر و طبی کیمپوں کا اہتمام کیا گیا۔
Published : April 15, 2026 at 12:22 PM IST|
Updated : April 15, 2026 at 1:28 PM IST
سرینگر: (جاوید احمد ڈار) منگل کے روز کشمیر بھر میں بیساکھی کا تہوار مذہبی عقیدت اور خوشی و خروش کے ساتھ منایا گیا، جہاں سکھ عقیدت مندوں کی بڑی تعداد نے مختلف گردواروں کا رخ کرکے عبادات ادا کیں۔
اس دوران مرکزی تقریب شہر سرینگر کے علاقے رعنا واری میں واقع گردوارہ چھٹی پادشاہی میں منعقد ہوئی، جس میں بڑی تعداد میں سکھ برادری کے لوگوں نے شرکت کی۔
اس دوران پولیس اور سول انتظامیہ کے اعلیٰ افسران نے بھی گردوارے کا دورہ کیا اور اپنی حاضری پیش کی۔ جب کہ وادی کے مختلف اضلاع میں بھی سکھ برادری کی جانب سے تقریبات کا اہتمام کیا گیا۔
اس موقعے پر سکھ عقیدت مندوں کی بڑی تعداد بھجن کیرتن اور دیگر مذہبی سرگرمیوں میں شریک ہوئی۔ سکھ برادری اور مختلف غیر سرکاری تنظیموں کی جانب سے لنگر بھی لگائے گئے جب کہ طبی کیمپوں کا بھی انعقاد کیا گیا۔
دریں اثنا، لوگوں کی بڑی تعداد نے مغل باغات، ٹیولپ گارڈن اور دیگر پارکوں کا رخ کیا۔ سکھ برادری کے افراد کو دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ اس تہوار سے لطف اندوز ہوتے دیکھا گیا۔
اس دن وادی کے مشہور سیاحتی مقامات جیسے پہلگام اور دودھ پتھری میں بھی تقریبات دیکھنے میں آئیں، جہاں اکثریتی مسلم برادری کے افراد نے بھی خوشیوں میں شرکت کی۔
واضح رہے کہ بیساکھی، جو فصل کی کٹائی کے موسم کے آغاز کی علامت ہے، 1699 میں گرو گوبند سنگھ جی کے ہاتھوں خالصہ پنتھ کے قیام کی یاد بھی دلاتی ہے۔
