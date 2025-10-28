ETV Bharat / jammu-and-kashmir
بینک منیجر اغوا کیس: جموں کشمیر ہائی کورٹ نے چاروں ملزمان کو دی ضمانت
ہائی کورٹ جسٹس محمد یوسف وانی نے کہا کہ آزادی فرد آئینی قدر ہے، اور قانون کا ’’بنیادی اصول ضمانت ہے، قید نہیں۔‘‘
Published : October 28, 2025 at 3:57 PM IST
سرینگر: ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ نے اننت ناگ کے ایک ہی کنبے سے تعلق رکھنے والے چار افراد کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا ہے جن پر الزام ہے کہ انہوں نے جولائی میں جموں و کشمیر بینک کے ایک برانچ منیجر کو اغوا کرکے اسے تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔
یہ فیصلہ جسٹس محمد یوسف وانی نے 27 اکتوبر کو سنایا۔ 24 صفحات پر مشتمل اس فیصلے میں انہوں نے قرار دیا کہ ’’ضمانت نہ کہ جیل‘‘ عدالتی انصاف کا بنیادی اصول ہے، اور یہ کہ صرف الزام کی نوعیت یا سزا کی سختی کسی شخص کو طویل حراست میں رکھنے کی وجہ نہیں بن سکتی۔
ملزمان - منظور احمد گنائی، محمد افروز گنائی، مبارک احمد گنائی اور امتیاز احمد گنائی - سب ضلع اننت ناگ کے کنگن ہل گاؤں کے رہائشی ہیں۔ پولیس نے 29 جولائی کو درج ایف آئی آر نمبر 58/2025 میں ان پر الزام عائد کیا تھا کہ انہوں نے شام آٹھ بجے کے قریب جے اینڈ کے بینک تلوانی اچھہ بل کے برانچ منیجر ثاقب احمد نجار کی گاڑی روکی، ان کا زد و کوب کیا اور بعد میں اغوا کر کے اپنی رہائش گاہ لے گئے۔ بعد ازاں پولیس نے متاثرہ شخص کو بازیاب کر لیا اور اس کی سرخ رنگ والی سوئفٹ کار بھی بازیاب کر لی۔
ملزمان کے وکیل ایڈووکیٹ اسود عطار نے عدالت کو بتایا کہ یہ پورا مقدمہ ’’جھوٹا اور من گھڑت‘‘ ہے، اور بینک منیجر نے اپنے عہدے کا غلط استعمال کرتے ہوئے کاروباری قرضوں کے وعدے کے نام پر انہیں گمراہ کیا اور بعد میں جھوٹا مقدمہ درج کرایا۔
عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ ملزمان اگست سے جیل میں ہیں اور ان کے خلاف ایسا کوئی ثبوت پیش نہیں کیا گیا جس سے ان کی شمولیت واضح ہو۔
جسٹس وانی نے اپنے فیصلے میں لکھا: ’’صرف ایسے جرم کا لیبل لگا دینا جو عمر قید یا موت کی سزا رکھتا ہو، ضمانت روکنے کی بنیاد نہیں بن سکتا۔‘‘ عدالت نے سپریم کورٹ کے دو اہم فیصلوں ’اسٹیٹ آف راجستھان بنام بلچند (1977)’ اور ’سنجے چندر بنام سی بی آئی (2012)’ — کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ’’ضمانت کا مقصد سزا دینا نہیں بلکہ یہ یقینی بنانا ہے کہ ملزم عدالت کے بلانے پر پیش ہو۔‘‘
فیصلے میں کہا گیا: ’’کسی فرد کی آزادی، جو ہمارے آئینی نظام میں انتہائی قیمتی قدر ہے، محض الزامات کی بنیاد پر سلب نہیں کی جا سکتی۔‘‘
جسٹس وانی نے چاروں ملزمان کو ایک ایک لاکھ روپے کے ذاتی مچلکوں اور قریبی رشتہ داروں کی پچاس پچاس ہزار روپے کی ضمانتی ضمانتوں کے عوض رہا کرنے کی ہدایت دی۔ عدالت نے یہ بھی واضح کیا کہ وہ جموں و کشمیر کے دائرہ اختیار سے باہر نہیں جا سکتے، گواہوں کو کسی بھی طرح متاثر نہیں کریں گے اور مقدمے کے دوران وقت پر عدالت میں پیش ہوں گے۔
فیصلے میں خبردار کیا گیا کہ اگر کسی نے ان شرائط کی خلاف ورزی کی تو ٹرائل کورٹ کو اختیار ہوگا کہ وہ بھارتیہ ناگرک سرکشا سنہیتا (BNSS) کی دفعات 491 اور 492 کے تحت ضمانت منسوخ کر دے۔
یہ فیصلہ اس لحاظ سے بھی اہم سمجھا جا رہا ہے کہ یہ بھارتیہ نیاے سنہیتا (BNS) اور بھارتیہ ناگرک سرکشا سنہیتا (BNSS) کے تحت آنے والے ابتدائی تفصیلی ضمانتی فیصلوں میں سے ایک ہے، جنھوں نے رواں برس کے آغاز میں پرانے تعزیری اور ضابطہ فوجداری قوانین کی جگہ لی ہے۔
