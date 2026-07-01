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بابا داؤد گوہنیؒ کے سالانہ عرس کی تقریبات کا عقیدت و احترام کے ساتھ انعقاد، ہزاروں زائرین کی شرکت
بابا داؤد گوہنیؒ کا 450ویں سالانہ عرس کی تقریبات میں کشمیر کے مختلف اضلاع سمیت بیرونِ علاقوں سے آئے ہوئے ہزاروں زائرین نے شرکت کی۔
Published : July 1, 2026 at 3:51 PM IST
اننت ناگ : وادیٔ کشمیر کی معروف روحانی شخصیت، حضرت بابا داؤد گوہنیؒ المعروف علمدارِ برینگ کا 450 واں سالانہ عرس انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ اس موقع پر ہزاروں عقیدت مندوں نے درگاہ پر حاضری دی، فاتحہ خوانی کی اور خصوصی دعاؤں میں شرکت کی، وہیں اس دوران مذہبی اور ثقافتی تقریبات بھی منعقد کی گئی۔
مقامی عقیدت مندوں کے مطابق حضرت بابا داؤد گوہنیؒ کا تعلق کشتواڑ سے تھا، آپ تبلیغِ اسلام، روحانی اصلاح اور انسانیت کی خدمت کے جذبے کے تحت جموں کشمیر کے مختلف علاقوں کا سفر کرتے ہوئے لوگوں کو دین کی دعوت دی، جامع مسجد گوہن کے امام کا کہنا ہے کہ بابا نے جنوبی کشمیر کے برینگ، کوکرناگ کو اپنی دعوت و تبلیغ اور روحانی خدمات کا مرکز بنایا۔ ان کے مطابق آپ کی تعلیمات محبت، اخوت، امن، رواداری اور انسان دوستی پر مبنی تھی، جس کی وجہ سے بڑی تعداد میں لوگ آپ سے متاثر ہوئے۔ اسی نسبت سے آپ کو علمدارِ برینگ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، جبکہ آج بھی بابا داؤد گوہنی کے آستانِ عالیہ پر عقیدت مندوں کے لیے روحانی مرکز کی حیثیت رکھتا ہے۔
گذشتہ روز بابا داؤد گوہنیؒ کا 450 ویں سالانہ عرس کی تقریبات میں کشمیر کے مختلف اضلاع سمیت بیرونِ علاقوں سے آئے ہوئے ہزاروں زائرین نے شرکت کی۔ درگاہ پر قرآن خوانی، ذکر و اذکار، فاتحہ خوانی اور اجتماعی دعاؤں کا اہتمام کیا گیا، جہاں امتِ مسلمہ کے امن، خوشحالی اور بھائی چارے کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئی۔
اس موقع پر کشمیر کی مختلف جماعتوں اور ثقافتی گروپوں کی جانب سے روایتی لوک رقص بھی پیش کیا گیا، جس نے تقریب کو ایک منفرد ثقافتی رنگ عطا کیا۔ شرکاء نے کہا کہ ایسی تقریبات نہ صرف روحانی ورثے کو زندہ رکھتی ہیں بلکہ کشمیر کی قدیم ثقافتی روایات کے فروغ میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہیں۔
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واضع رہیں 450 ویں سالانہ عرس کی یہ روح پرور اور پُروقار تقریبات مذہبی عقیدت، عوامی محبت اور کشمیری ثقافت کے حسین امتزاج کی عکاس رہیں، جہاں ہزاروں عقیدت مندوں نے حضرت بابا داؤد گوہنیؒ المعروف علمدارِ برینگؒ کو زبردست خراجِ عقیدت پیش کیا اور ان کی تعلیماتِ امن، محبت اور اخوت پر عمل پیرا رہنے کے عزم کا اظہار کیا۔