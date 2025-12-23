ٓآیوش یونٹ ضلع اسپتال پلوامہ کی پریس کانفرنس، مفت آیوش، یونانی اور یوگا خدمات میں توسیع پر روشنی

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ٓآیوش یونٹ ضلع اسپتال پلوامہ کی پریس کانفرنس، مفت آیوش، یونانی اور یوگا خدمات میں توسیع پر روشنی
جموں وکشمیر کے آیوش یونٹ ضلع اسپتال پلوامہ میں عوام کو متعدد طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔
Published : December 23, 2025 at 6:10 PM IST
پلوامہ( سید عادل مشتاق): آیوش یونٹ ضلع اسپتال پلوامہ کی جانب سے آج پلوامہ میں ایک اہم پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت آیوش ڈسٹرکٹ آفیسر پلوامہ ڈاکٹر فاروق احمد نقشبندی نے کی۔ ان کے ہمراہ ایوش میڈیکل آفیسر ڈاکٹر الطاف حسین اور ڈاکٹر سائمہ بھی موجود تھیں۔
پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر فاروق احمد نقشبندی نے کہا کہ آیوش کی جانب سے عوام کو متعدد طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں، مگر بہت سے لوگ ان سے پوری طرح واقف نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آیوش یونٹ پلوامہ نے عوام کے لیے مفت آیوش، یونانی اور یوگا پر مبنی طبی خدمات میں نمایاں اضافہ کرتے ہوئے جامع، احتیاطی اور مریض مرکوز طبی نگہداشت کو مزید مضبوط بنایا ہے۔
ڈسٹرکٹ آفیسر کے مطابق یونٹ شدید اور دائمی بیماریوں کے لیے محفوظ، سائنسی بنیادوں پر مبنی اور مکمل طبی خدمات فراہم کر رہا ہے، جن میں روایتی علاج، یوگا تھراپی اور طرزِ زندگی میں مثبت تبدیلیوں کو شامل کیا گیا ہے۔ ان کے مطابق بیماریوں سے بچاؤ اور صحت کے فروغ پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے تاکہ عوام میں بیماریوں کا بوجھ کم ہو اور معیارِ زندگی بلند ہو سکے۔
آیوش یونٹ میں دمہ، دائمی کھانسی، سائنسس اور الرجی جیسے امراضِ تنفس کے علاوہ جوڑوں، ہڈیوں اور ریڑھ کی ہڈی کی مختلف بیماریوں جیسے آسٹیو آرتھرائٹس، سروائیکل و لمبر اسپونڈیلوسس، ڈسک مسائل، کمر اور گھٹنے کے درد کا خصوصی علاج فراہم کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح ذیابیطس، ہائی بلڈ پریشر، موٹاپا اور تھائرائیڈ جیسی غیر متعدی بیماریوں کا جامع علاج ادویات، یوگا، پرانایام اور طرزِ زندگی میں اصلاح کے ذریعے ممکن بنایا جا رہا ہے۔
مزید برآں یونٹ میں بواسیر، شگاف اور فِسٹولا کا غیر جراحی علاج، گردے کی پتھری کا مؤثر علاج، اور خواتین کے امراض جیسے ماہواری کی بے قاعدگی، پی سی او ایس اور مینوپاز سے متعلق مسائل کے لیے اختصاصی خدمات بھی دستیاب ہیں۔ جلد اور حسن سے متعلق سہولیات میں آیوش پر مبنی اسکن تھراپیز اور ہائڈرا فیشل بھی شامل ہیں۔
درد کے علاج کے لیے حجامہ، پنچ کرم، علاجی مساج، بھاپ غسل اور یوگا پر مبنی متعدد طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں جبکہ تمام آیوش اور یونانی ادویات مریضوں کو مکمل طور پر مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔
مزید پڑھیں: وادی گریز کے پہاڑی علاقوں میں ویکسینشن کا عمل
آخر میں آیوش یونٹ نے عوام سے اپیل کی کہ وہ ان مفت خدمات سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ یہ تمام اقدامات وزارتِ آیوش اور حکومتِ ہند کے اس وژن کا حصہ ہیں جس کا مقصد ہر شہری کو سستی، بااعتماد اور جامع طبی سہولیات فراہم کرنا ہے۔