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آیت اللہ خامنہ کی شخصیت ایمان، ہمت، استقامت ،اتحاد اور وقار کی عکاسی ہے، میر واعظ محمد عمر فاروق
میرواعظ نےفلسطینی عوام کے لیے آیت اللہ خامنہ ای کی مسلسل حمایت اور ان کے وقار، انصاف اور آزادی کے حق کو بھی یاد کیا۔
Published : July 9, 2026 at 5:58 PM IST
سرینگر (پرویز الدین): میرواعظ نے کہا کہ آیت اللہ خامنہ ای کی زندگی نے دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ایک اہم پیغام دیا کہ عقیدہ صرف ذاتی عبادات تک محدود نہیں ہے، بلکہ انصاف کے لیے کھڑے ہونے، انسانی وقار کا دفاع کرنے، مظلوموں کے لیے بات کرنے اور ناانصافی کے خلاف حکمت اور حوصلے کے ساتھ مزاحمت کرنے کا بھی مطالبہ کرتا ہے۔
ان باتوں کا اظہار میر واعظ کشمیر اور متحدہ مجلس علماء (ایم ایم یو) کے سربراہ مولوی محمد عمر فاروق نے انجمن شرعی شیعان کی جانب سے آغا سید حسن الموسوی الصفوی المعروف بڈگام میں ایک یادگاری تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ سید علی خامنہ ای نے انہیں ایک بلند پایہ مذہبی اور سیاسی شخصیت کے طور پر بیان کیا جن کی زندگی ایمان، ہمت، استقامت اور امت مسلمہ کے اتحاد اور وقار کے لیے فکرمندی کی عکاسی کرتی ہے۔
انہوں نے کہا کہ آیت اللہ خامنہ ای کو سب سے بڑا خراج عقیدت مسلم اتحاد کے مقصد کو برقرار رکھنا ہے۔ میرواعظ نے کہاکہ ایک ایسے وقت میں جب امت کو تقسیم، تنازعات اور بیرونی دباؤ کا سامنا ہے، ان کا پیغام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ شیعہ اور سنی، مکتب اور نظریات کے اختلاف کے باوجود ایک امت کا حصہ ہیں، ایک قرآن، ایک پیغمبر (ص) اور ایک قبلہ۔
جوہری ہتھیاروں کے بارے میں آیت اللہ خامنہ ای کے اصولی موقف کا ذکر کرتے ہوئے میرواعظ نے کہا کہ بار بار کی دھمکیوں اور دباؤ کا سامنا کرنے کے باوجود انہوں نے جوہری ہتھیاروں کے حصول اور استعمال کی مخالفت کی اور انہیں اسلامی تعلیمات کے منافی اور انسانیت کے خلاف دیکھا۔
میرواعظ نے فلسطینی عوام کے لیے آیت اللہ خامنہ ای کی مسلسل حمایت اور ان کے وقار، انصاف اور آزادی کے حق کو بھی یاد کیا۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین کا مصائب عالمی ضمیر پر ایک زخم اور امت مسلمہ اور عالمی برادری کی اخلاقی ذمہ داری کا امتحان ہے۔
طویل غیر یقینی صورتحال اور ناانصافی کا سامنا کرنے والے لوگوں کی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے میرواعظ نے کہا کہ ہر جگہ مظلوم عوام اتحاد، صبر، اخلاقی وضاحت اور اجتماعی عزم سے طاقت حاصل کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وقار کو تقسیم کے ذریعے محفوظ نہیں کیا جا سکتا اور انصاف کی تلاش کرنے والی کمیونٹیز کو متحد، نظم و ضبط اور حکمت سے رہنمائی کرنا چاہیے۔
میرواعظ نے مرحوم کے لیے دعا کی اور کہا کہ ان کی میراث مسلمانوں کو فرقہ واریت کو مسترد کرنے، بھائی چارے کو مضبوط کرنے، مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونے اور انصاف، امن اور اتحاد کے لیے کام کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔
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