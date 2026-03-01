ETV Bharat / jammu-and-kashmir
آیت اللہ علی خامنہ ای کی اسرائیلی حملے میں ہلاکت پر ایران کے لیے جموں میں خصوصی دعائیں
جموں میں آیت اللہ خامنہ ای کی ہلاکت پر شیاﺅں کا خصوصی دعا اور قرآن خوانی کا اجتماع
Published : March 1, 2026 at 11:56 AM IST
جموں، ( محمد اشرف گنائی): ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای جو ایران کے سب سے بڑے مذہبی اور سیاسی رہنما تھے۔ امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ فضائی حملوں میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ جموں و کشمیر کے سرمائی دارالحکومت جموں میں بھی شیعہ برادری کے لوگوں نے ان کی ہلاکت کے بعد خصوصی دعا اور مجلس سوگ کا اہتمام کیا۔ بھٹنڈی جموں، امام باڑہ پیر میتھا اور دیگر علاقوں میں سوگواروں نے جمع ہو کر قرآن خوانی کی اور دعائیں کیں۔
اس طرح اپنے پیشوا کو خراج عقیدت پیش کیا۔ شیعہ فیڈریشن جموں کے صوبائی صدر نے ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے ایران پر حملے کی مذمت کی اور کہا کہ دن کے ایک بجے جموں میں اسرائیل اور امریکہ کے خلاف احتجاج کیا جائے گا۔
اسلامی جمہوریہ کا مستقبل
واضح رہے کہ قبل ازیں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای اسرائیل اور امریکہ کے ایک بڑے حملے میں مارے گئے، ایران کے سرکاری میڈیا نے اتوار کی صبح تصدیق کی، جس سے اسلامی جمہوریہ کے مستقبل کو شک میں ڈال دیا گیا اور علاقائی عدم استحکام کا خطرہ بڑھ گیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چند گھنٹے قبل موت کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس سے ایرانیوں کو اپنا ملک واپس لینے کا "سب سے بڑا موقع" ملا ہے۔
ایئربیس کی سیٹلائٹ تصاویر
سرکاری میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ 86 سالہ شخص تہران کے مرکز میں ان کے کمپاؤنڈ کو نشانہ بنانے والے فضائی حملے میں مارا گیا۔ ایئربیس کی سیٹلائٹ تصاویر سے پتہ چلتا ہے کہ اس جگہ پر شدید بمباری کی گئی تھی۔
خامنہ ای اپنی ذمہ داریوں میں سب سے آگے کھڑے تھے
سرکاری ٹی وی نے کہا کہ ان کے دفتر میں ان کی موت نے "یہ ظاہر کیا کہ وہ مسلسل لوگوں کے درمیان اور اپنی ذمہ داریوں میں سب سے آگے کھڑے تھے اور باطل کا مقابلہ کرتے ہوئے ہلاک ہوئے جسے حکام عالمی تکبر کہتے ہیں"۔
ملک کی جوہری صلاحیتیں غیر فعال
ٹرمپ نے سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا، ’’تاریخ کے سب سے برے لوگوں میں سے ایک خامنہ ای مر چکے ہیں۔‘‘ انہوں نے "بھاری اور واضح بمباری" کے بارے میں خبردار کیا جو ان کے بقول پورے ہفتے اور اس کے بعد بھی جاری رہے گی، امریکہ نے ملک کی جوہری صلاحیتوں کو غیر فعال کرنے کے لیے ضروری قرار دیا ہے۔