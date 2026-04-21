ترال میں نشہ مکت بھارت ابھیان کے تحت پروگرام کا اہتمام
پروگرام میں شریک سکولی طلبہ نے ایل جی انتظامیہ کی جانب سے شروع کیے گئے 'نشہ مکت ابھیان' کو قابل تحسین قرار دیا۔
Published : April 21, 2026 at 2:57 PM IST
ترال(شبیر بٹ ): نشہ مکت بھارت ابھیان کے سلسلے میں آج ٹاون ہال ترال میں ایک آگاہی پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس پروگرام کا اہتمام میونسپل کمیٹی ترال نے کیا جس میں بی ایم او ترال ڈاکٹر جواہرہ، زیڈ ایم او ڈاکٹر پرمجیت، محکمہ پولیس، آشاورکرز اور طلباء و طالبات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔
پروگرام کے دوران سماج میں منشیات کو دور رکھنے پر سیر حاصل بحث کی گئی اور عوام سے اپیل کی گئی کہ وہ نشہ مکت بھارت پروگرام کو کامیاب بنائیں، افسران نے اس مہم کے اغراض و مقاصد بیان کیے۔ مقررین نے کہا کہ منشیات کی روک تھام کے لیے سماج کے سبھی طبقات کو مل کر آگے آنا چاہیے کیونکہ فی الوقت اس لعنت نے سماج کے تانے بانے کو بکھیر دیا ہے۔
مقررین نے کہا کہ جموں و کشمیر میں منشیات کا استعمال کرنے والوں اور منشیات کی تقسیم کرنے والوں کی تعداد میں بے تحاشہ اضافہ ہوا ہے، جس کو روکنے کے لیے ہم سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔
خطاب میں کہا گیا کہ مذہبی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے برائی اور منشیات سے ہم خود کو اور دیگر لوگوں کو بھی بچا سکتے ہیں۔ جب کہ تعلیمی اداروں کو بھی اپنا مثبت کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اسکولی بچے منشیات کے استعمال سے دور رہ سکیں. اس موقعے پر سکولی طلباء نے بھی مقالات پیش کیے اور کہا کہ ایل جی انتظامیہ نے نشہ مکت بھارت کے ابھیان کے سلسلے میں جو اقدامات کیے ہیں وہ قابل تحسین ہیں۔