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آئی یو ایس ٹی میں نیشنل اینٹی ریگنگ ویک کے تحت بیداری پروگرام
ڈاکٹر مونسہ قادری نے بتایا کہ اسلامک یونیورسٹی میں ریگینگ کے حوالے سے اب تک کوئی بھی کیس سامنے نہیں آیا ہے
Published : August 17, 2026 at 8:10 PM IST
اونتی پورہ: (شبیر بھٹ) اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اونتی پورہ میں نیشنل اینٹی ریگنگ ویک کے سلسلے میں ایک بیداری پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ پروگرام میں ڈین اکیڈمک افیئرز پروفیسر شیخ اعجاز احمد نے بطور مہمانِ خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر ڈین اسٹوڈنٹس ڈاکٹر مونسا قادری، ڈین آؤٹ ریچ ڈاکٹر روحیلہ، دیگر افسران، فیکلٹی ممبران اور طلبہ کی بڑی تعداد موجود تھی۔
مقررین نے ریگنگ کے مضر اثرات، طلبہ میں باہمی احترام اور کیمپس میں محفوظ و سازگار تعلیمی ماحول برقرار رکھنے کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ پروگرام میں ریگنگ کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ ڈین اکیڈمک افیئرز'، پروفیسر شیخ اعجاز بشیر نے طلبہ کا باضابطہ خیرمقدم کیا اور انہیں تعلیمی عمدگی اور ہمہ جہت سیکھنے کے عمل پر توجہ مرکوز کرنے کی ترغیب دی۔
انہوں نے طلبہ کی اقدار پر مبنی نشوونما اور قوم کی تعمیر میں ان کے ممکنہ کردار پر زور دیا۔ 'ڈین آف اسٹوڈنٹس'، ڈاکٹر مونیسا قادری نے اپنے ابتدائی کلمات میں انڈکشن پروگرام کا تعارف پیش کیا اور یونیورسٹی کی جانب سے طلبہ کی فلاح و بہبود، نصاب سے ہٹ کر سرگرمیوں اور دیگر مشغولیت کے اقدامات کی تفصیلات بیان کیں۔ یہ انڈکشن پروگرام پورے ہفتے جاری رہے گا جس میں یونیورسٹی کے مختلف اسکولز اسکول آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی، اسکول آف بزنس اسٹڈیز، اسکول آف ہیومینٹیز اینڈ سوشل سائنسز، اسکول آف سائنسز، اور اسکول آف آرکیٹیکچر اینڈ پلاننگ کے طلبہ شامل ہوں گے۔
انڈکشن پروگرام کے دوران مختلف سیشنز کا انعقاد کنٹرولر امتحانات ڈاکٹر پیر بلال، ڈائریکٹر آئی ٹی اینڈ ایس ایس ڈاکٹر ظہور احمد گنائی، ڈین آؤٹ ریچ روحیلا حسن، انچارج رومی لائبریری ڈاکٹر شیخ شعیب، انچارج ڈائریکٹوریٹ آف فزیکل ایجوکیشن اینڈ اسپورٹس ایس اقبال قریشی اور ایلومنائی کنیکٹ کوآرڈینیٹر ڈاکٹر ہلال اے مکرو نے کیا۔ ان سیشنز میں نئے آنے والے طلبہ کو آئی یو ایس ٹی کے امتحانی طریقہ کار، تعلیمی ضوابط، آؤٹ ریچ اور کمیونٹی انگیجمنٹ کی سرگرمیوں، لائبریری کے امور، کھیلوں کی سہولیات و سرگرمیوں اور ایلومنائی کنیکٹ (سابقہ طلبہ کے رابطے) وغیرہ کے بارے میں معلومات فراہم کی گئیں۔ اس کے علاوہ، شعبہ جاتی سطح کے دورے اور اورینٹیشن (تعارفی سیشن) بھی اس مجموعی انڈکشن پروگرام کا حصہ ہیں۔
میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے ڈاکٹر مونسہ قادری نے بتایا کہ اسلامک یونیورسٹی میں ریگینگ کے حوالے سے اب تک کوئی بھی کیس سامنے نہیں آیا ہے جو کہ ایک اچھی بات ہے اور اس بارے میں یونیورسٹی کی پالیسی رہی ہے کہ طلباء میں اس حوالے سے ایک موافق ماحول پیدا کیا جا سکے۔اور اسی لیے یہ ہفتہ یونیورسٹی کیمپس میں دلچسپی کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔