شوپیان میں اٹل ویو ابھیودیا یوجنا کے تحت آگاہی پروگرام، بزرگ شہریوں اور سماجی تنظیموں کی شرکت
شوپیان: (شاہد ٹاک) محکمۂ سماجی بہبود شوپیان کے تحت ون اسٹاپ سینٹر کی جانب سے اٹل ویو ابھیودیا یوجنا (قومی ایکشن پلان) کے تحت کمیونٹی بیسڈ آرگنائزیشنز اور بزرگ شہریوں کے لیے ایک بامقصد آگاہی پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ یہ پروگرام ضلع سوشل ویلفیئر آفیسر شوپیان جناب ابرار حسین کی ہدایات پر ون اسٹاپ سینٹر شوپیان میں منعقد ہوا، جس میں شکایات کے ازالے کے لیے ایک خصوصی نشست بھی رکھی گئی۔
پروگرام کے دوران شرکاء کو محکمۂ سماجی بہبود کی مختلف فلاحی اسکیموں، ون اسٹاپ سینٹر کی جانب سے فراہم کی جانے والی خدمات اور خواتین کے لیے قائم ہیلپ لائن 181 کے بارے میں تفصیلی معلومات فراہم کی گئیں۔ مقررین نے بتایا کہ حکومت کی جانب سے خواتین، بزرگ شہریوں اور معاشرے کے دیگر کمزور طبقات کے لیے متعدد فلاحی اقدامات کیے جا رہے ہیں، جن سے فائدہ اٹھانے کے لیے عوام کو بیدار اور باخبر ہونا نہایت ضروری ہے۔
تقریب میں ضلع کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے بزرگ شہریوں، سماجی کارکنوں اور کمیونٹی تنظیموں کے نمائندوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شرکاء نے نہ صرف پروگرام میں گہری دلچسپی ظاہر کی بلکہ سوال و جواب کے سیشن میں بھرپور حصہ لیتے ہوئے مختلف مسائل اور تجاویز بھی پیش کیں۔
اس موقع پر منعقدہ شکایات کے ازالے کی نشست میں بزرگ شہریوں اور دیگر شرکاء نے اپنی شکایات اور مسائل پیش کیے، جنہیں متعلقہ حکام نے غور سے سنا اور ان کے حل کے لیے مناسب اقدامات کی یقین دہانی کرائی۔
پروگرام کا اہتمام ون اسٹاپ سینٹر شوپیان کے عملے نے منظم انداز میں کیا، جبکہ سول سوسائٹی تنظیموں کے نمائندوں نے بھی شرکت کرتے ہوئے محکمۂ سماجی بہبود کی مختلف اسکیموں اور اقدامات کے بارے میں مختصر آگاہی فراہم کی۔
اس موقع پر ون اسٹاپ سینٹر شوپیان کی ایڈمنسٹریٹر سمیرا گلزار نے اپنے خطاب میں کہا کہ معاشرے کے کمزور طبقات، بالخصوص خواتین اور بزرگ شہریوں کے لیے حکومت کی جانب سے متعدد امدادی اور حفاظتی خدمات فراہم کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان اسکیموں کے بارے میں عوامی آگاہی پیدا کرنا نہایت ضروری ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ مستحق افراد ان سہولیات سے فائدہ اٹھا سکیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ ون اسٹاپ سینٹر خواتین کو فوری مدد، مشاورت، قانونی رہنمائی اور دیگر ضروری خدمات فراہم کرنے کے لیے ہمہ وقت دستیاب ہے، اور اس کے ذریعے متاثرہ خواتین کو ایک محفوظ اور معاون ماحول فراہم کیا جاتا ہے۔
پروگرام کے اختتام پر شرکاء نے ایسے آگاہی پروگراموں کے انعقاد کو وقت کی اہم ضرورت قرار دیتے ہوئے امید ظاہر کی کہ مستقبل میں بھی اس نوعیت کے اقدامات جاری رہیں گے تاکہ معاشرے کے مختلف طبقات کو سرکاری اسکیموں اور خدمات کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کی جا سکیں۔