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خانصاحب میں قبائلی حقوق پر بیداری پروگرام
سب ڈویژنل مجسٹریٹ خانصاحب جہانگیر احمد گیری نے قبائلی آبادی کی سماجی صورتحال اور انکی فلاح کے لیے جاری ترقیاتی اقدامات کی تفصیلات پیش کیں۔
Published : October 22, 2026 at 8:09 PM IST
بڈگام: وسطی کشمیر کے ضلع بڈگام میں قبائلی امور کی وزارت، حکومتِ ہند کی جانب سے سب ڈویژن خانصاحب میں درج فہرست قبائل (ایس ٹی) سے تعلق رکھنے والے استفادہ کنندگان اور فاریسٹ رائٹس ایکٹ (ایف آر اے) کے ٹائٹل ہولڈرز کے ساتھ ایک روزہ تبادلۂ خیال پروگرام منعقد کیا گیا، جس کا مقصد جنگلاتی حقوق سے متعلق قانون کے بارے میں بیداری پیدا کرنے اور قبائلی آبادی کو مختلف فلاحی اسکیموں سے روشناس کرانا تھا۔ وزارتِ قبائلی امور کے انڈر سیکریٹری شمبھو ناتھ پال نے بطور مہمانِ خصوصی شرکت کرتے ہوئے جنگلاتی حقوق ایکٹ کی مختلف دفعات پر روشنی ڈالی۔
انہوں نے خصوصاً انفرادی جنگلاتی حقوق (آئی ایف آر) اور اجتماعی جنگلاتی حقوق (سی ایف آر) کے حصول کے طریقۂ کار، دعوے دائر کرنے کے لیے درکار دستاویزات اور مقررہ ضابطوں کی وضاحت کی۔ انہوں نے کہا کہ اہل قبائلی خاندانوں تک درست معلومات اور مناسب رہنمائی پہنچانا ضروری ہے تاکہ وہ قانون کے تحت دستیاب حقوق اور فوائد سے استفادہ کرسکیں۔ پروگرام کے دوران مہمانِ خصوصی نے مقامی طور پر تیار کردہ زرعی مصنوعات اور قبائلی برادری کے ہنرمند افراد کی تیار کردہ اشیاء پر مشتمل اسٹالوں کا معائنہ بھی کیا۔ ان اسٹالوں کے ذریعے مقامی روزگار، روایتی ہنر اور قبائلی آبادی کی معاشی سرگرمیوں کو اجاگر کیا گیا۔
اس موقع پر سب ڈویژنل مجسٹریٹ خانصاحب جہانگیر احمد گیری نے علاقے میں قبائلی آبادی کی سماجی و اقتصادی صورتحال اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے جاری ترقیاتی اقدامات کی تفصیلات پیش کیں۔ انہوں نے مختلف سرکاری اسکیموں اور محکمانہ سرگرمیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان اقدامات کا مقصد قبائلی خاندانوں کے لیے روزگار کے مواقع بہتر بنانا اور ان کی مجموعی ترقی کو فروغ دینا ہے۔ سیکریٹری قبائلی امور ایڈوائزری بورڈ ڈاکٹر بشارت حسین نے بھی خطاب کرتے ہوئے جنگلاتی حقوق ایکٹ کی اہمیت اور اہل قبائلی خاندانوں کو اپنے قانونی حقوق سے آگاہ کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔
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پروگرام میں ایف آر اے کے مستفیدین نے اپنے تجربات بیان کیے اور جنگلاتی حقوق حاصل ہونے کے بعد ملنے والے فوائد کا ذکر کرتے ہوئے وزارتِ قبائلی امور، ضلعی انتظامیہ بڈگام اور سب ڈویژنل انتظامیہ خانصاحب کا تعاون پر شکریہ ادا کیا۔ شرکاء نے ایسے پروگراموں کو انتظامیہ اور عوام کے درمیان رابطے کو مضبوط بنانے اور مقامی سطح پر درپیش مسائل سامنے لانے کے لیے اہم قرار دیا۔اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر ایمپلائمنٹ بڈگام، تحصیلدار خانصاحب، ضلع کوآرڈینیٹر نیشنل رورل لائیولی ہڈ مشن (این آر ایل ایم) سمیت مختلف محکموں کے افسران بھی موجود تھے۔