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پلوامہ میں نئے فوجداری قوانین اور منشیات کے استعمال کے مضر اثرات سے آگاہی کا پروگرام
پروگرام کا بنیادی مقصد طلبہ کو نئے فوجداری قوانین سے روشناس کرانا اور انہیں منشیات کے مضر اثرات سے آگاہ کرنا تھا۔
Published : July 30, 2026 at 4:24 PM IST
پلوامہ : ضلع پلوامہ میں نوجوان نسل کو نئے فوجداری قوانین سے آگاہ کرنے اور منشیات کے خلاف شعور بیدار کرنے کے مقصد سے پلوامہ پولیس کی جانب سے آج راجپورہ کے ایک نجی اسکول میں ایک خصوصی بیداری پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ اس پروگرام میں پلوامہ پولیس کے اعلیٰ افسران سمیت دیگر اہلکاروں نے شرکت کی۔
پروگرام کا بنیادی مقصد طلبہ کو نئے فوجداری قوانین سے روشناس کرانا اور انہیں منشیات کے مضر اثرات سے آگاہ کرنا تھا، تاکہ نوجوان نسل کو اس سماجی برائی سے محفوظ رکھا جا سکے اور جموں و کشمیر کو منشیات سے پاک بنانے کے عزم کو مزید مضبوط کیا جا سکے۔ تقریب کے دوران پولیس افسران نے طلبہ سے الگ الگ خطاب کرتے ہوئے نئے فوجداری قوانین کی اہم دفعات پر روشنی ڈالی اور بتایا کہ قانون کی پاسداری ایک ذمہ دار شہری کی بنیادی ذمہ داری ہے۔
پولیس افسران نے کہا کہ منشیات نہ صرف نوجوانوں کی صحت اور مستقبل کو تباہ کرتی ہیں بلکہ پورے معاشرے کے امن و استحکام کے لیے بھی سنگین خطرہ ہیں۔ پولیس افسران نے طلبہ پر زور دیا کہ وہ منشیات کے خلاف جاری مہم میں اپنا فعال کردار ادا کریں، اپنے اردگرد کے ماحول کو منشیات سے پاک رکھنے میں تعاون کریں اور کسی بھی مشتبہ سرگرمی کی اطلاع فوری طور پر پولیس کو دیں۔
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انہوں نے طلبہ کو یہ بھی تلقین کی کہ وہ تعلیم، اخلاق اور مثبت سرگرمیوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تاکہ ایک صحت مند اور محفوظ معاشرے کی تعمیر ممکن ہو سکے۔ پروگرام کے اختتام پر طلبہ نے بھی اس بیداری مہم کو سراہتے ہوئے عزم ظاہر کیا کہ وہ منشیات کے خلاف عوامی شعور اجاگر کرنے اور ایک بہتر معاشرے کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کریں گے۔