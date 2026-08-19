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راجپورہ میں کسانوں کے لیے باغبانی و زرعی ترقی سے متعلق آگاہی پروگرام
افسران نے کسانوں پر زور دیاکہ وہ ہائی ڈینسٹی باغات میں سبزیوں کی کاشت کو فروغ دیں، تاکہ آمدنی کے اضافی ذرائع پیدا کیے جاسکیں۔
Published : August 19, 2026 at 3:27 PM IST|
Updated : August 19, 2026 at 3:57 PM IST
پلوامہ : جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کے تحصیل راجپورہ میں محکمہ باغبانی کی جانب سے کسانوں کے لیے ایک روزہ آگاہی و تربیتی پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ پروگرام میں راجپورہ تحصیل کے مختلف علاقوں سے آئے کسانوں، تاجروں اور محکمہ باغبانی و زراعت کے افسران نے شرکت کی۔
پروگرام کے دوران افسران نے کسانوں کو پھلوں کی کاشت، جدید زرعی و باغبانی تکنیکوں، نئی ٹیکنالوجی اور حکومت کی جانب سے متعارف کرائی گئی مختلف فلاحی اسکیموں کے بارے میں تفصیلی جانکاری فراہم کی۔ اس موقع پر پیداوار میں اضافے اور کسانوں کی آمدنی بڑھانے کے لیے جدید اور سائنسی طریقۂ کاشت اپنانے پر زور دیا گیا۔
افسران نے کسانوں پر زور دیا کہ وہ ہائی ڈینسٹی باغات میں مختلف اقسام کی سبزیوں کی کاشت کو بھی فروغ دیں، تاکہ آمدنی کے اضافی ذرائع پیدا کیے جاسکیں۔ ساتھ ہی زرخیز زرعی اراضی پر غیر ضروری تعمیرات سے گریز کرنے کی اپیل بھی کی گئی۔
چیف ہارٹیکلچر آفیسر پلوامہ ریاض احمد شاہ نے کہا کہ پروگرام کا بنیادی مقصد کسانوں کو نئی سرکاری اسکیموں، جدید زرعی ٹیکنالوجی اور بہتر باغبانی طریقۂ کار سے آگاہ کرنا ہے، تاکہ وہ دستیاب سہولیات اور فوائد سے بھرپور استفادہ کرسکیں۔
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انہوں نے کہا کہ موجودہ دور میں اس طرح کے آگاہی و تربیتی پروگرام کسانوں کو جدید تکنیکوں سے روشناس کرانے کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ کسانوں نے پروگرام کے انعقاد کو سراہتے ہوئے کہا کہ ایسے پروگرام باقاعدگی سے منعقد کیے جانے چاہئیں۔