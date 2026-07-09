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ترال کے زراڈی ہارڈ میں فارسٹ رائٹس ایکٹ سے متعلق آگاہی پروگرام
انتظامیہ نے عوام سے اپیل کی کہ وہ حکومت کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفکیشنز اور رہنما اصولوں پر عمل کریں۔
Published : July 9, 2026 at 4:37 PM IST
ترال : سب ڈویژن ترال کی انتظامیہ کی جانب سے آج ترال کے دور افتادہ گاؤں زراڈی ہارڈ میں فارسٹ رائٹس ایکٹ سے متعلق ایک عوامی آگاہی پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ پروگرام کا مقصد مقامی لوگوں کو ایکٹ کی دفعات، گرام سبھا کے کردار اور جنگلاتی حقوق کے حصول کے طریقۂ کار سے آگاہ کرنا تھا۔ اس پروگرام کی صدارت ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر (اے ڈی سی) ترال، ساجد یحییٰ نقاش نے کی۔
اس موقع پر تحصیلدار ترال عمران احمد، بلاک ڈیولپمنٹ آفیسرز (بی ڈی اوز، محکمہ جنگلات کے رینجرز، دیگر سرکاری افسران اور مقامی عوام کی بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ پروگرام کے دوران انتظامیہ نے فارسٹ رائٹس ایکٹ کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہوئے عوام کو بتایا کہ اس قانون کے تحت مستحق افراد کس طرح اپنے حقوق حاصل کر سکتے ہیں۔ شرکاء نے بھی مختلف سوالات اور خدشات پیش کیے، جن کے جوابات متعلقہ افسران نے موقع پر ہی تفصیل سے دیے۔
انتظامیہ نے عوام سے اپیل کی کہ وہ حکومت کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفکیشنز اور رہنما اصولوں پر عمل کریں، مطلوبہ دستاویزات بروقت جمع کرائیں اور مقررہ طریقۂ کار مکمل کریں تاکہ انہیں فارسٹ رائٹس ایکٹ کے تحت اپنے قانونی حقوق حاصل کرنے میں کسی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس موقع پر مقامی لوگوں نے کہا کہ مرکزی حکومت نے 2019 کے بعد جموں و کشمیر میں فارسٹ رائٹس ایکٹ نافذ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، جس سے تقریباً 16 لاکھ گجر اور بکروال برادری کے افراد میں امید کی نئی کرن پیدا ہوئی تھی۔
تاہم ان کا کہنا تھا کہ کئی سال گزر جانے کے باوجود اس قانون پر زمینی سطح پر مؤثر عمل درآمد نہیں ہو سکا، جس کے باعث متعلقہ طبقے میں مایوسی پائی جاتی ہے۔ اے ڈی سی ترال ساجد یحییٰ نقاش نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ضلعی انتظامیہ عوام کو ان کی دہلیز پر سرکاری سہولیات اور خدمات فراہم کرنے کے لیے مسلسل ایسے پروگرام منعقد کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج بھی عوام کے مسائل سن کر ان کے حل کی کوشش کی گئی، جو عوام دوست طرزِ حکمرانی کی ایک اچھی مثال ہے۔
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انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ فارسٹ رائٹس ایکٹ کے تحت اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے تمام ضروری شرائط اور قانونی تقاضے پورے کریں، تاکہ حکومت کی جانب سے فراہم کیے جانے والے حقوق اور سہولیات سے مکمل طور پر استفادہ کیا جا سکے۔