ETV Bharat / jammu-and-kashmir
آری پل پولیس کی جانب سے نشہ مکت بھارت کے حوالے سے پروگرام کا اہتمام
Published : April 23, 2026 at 9:07 PM IST
ترال: (شبیر بھٹ) نشہ مکت بھارت ابھیان کے سلسلے میں وادی بھر میں تقریبات کا سلسلہ جاری ہے۔ اس حوالے سے آج پولیس کی جانب سے ترال کے دور افتادہ علاقے لام جواہر پورہ کے گورنمنٹ ہائی سکول میں انسداد منشیات کے حوالے سے ایک آگاہی پروگرام منعقد کیا گیا جس کا اہتمام آری پل پولیس نے کیا تھا۔
اس پروگرام میں ایس ڈی پی او ترال راجیش کمار،ایس ایچ او تجمل الاسلام،ڈی او آری پل بلال احمد طلباء کی بڑی تعداد موجود تھی ۔ پروگرام کے دوران سماج میں منشیات کو دور رکھنے پر سیر حاصل بحث کی گئی اور عوام سے اپیل کی گئی کہ وہ نشہ مکت بھارت پروگرام کو کامیاب بنائیں۔ افسران نے اس مہم کے اغراض و مقاصد بیان کیے اور کہا کہ سماج کے سبھی طبقات کو مل کر آگے آنا چاہیے کیونکہ فی الوقت منشیات نے سماج کے تانے بانے کو بکھیر دیا ہے۔
مقررین نے کہا کہ جموں و کشمیر میں منشیات کا استعمال کرنے والوں اور منشیات کی تقسیم کرنے والوں کی تعداد میں بے تہاشہ اضافہ ہوا ہے جس کو روکنے کے لیے ہم سب کو آگے آنے کی ضرورت ہے۔خطاب میں کہا گیا کہ مذہبی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے برائی اور منشیات سے ہم خود کو اور دیگر لوگوں کو بھی بچا سکتے ہیں جبکہ تعلیمی اداروں کو بھی اپنا مثبت کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اسکولی بچے منشیات کے استعمال سے دور رہ سکیں۔ اس موقع پر سکولی طلباء نے بھی مقالات پیش کیے اور کہا کہ ایل جی انتظامیہ نے نشہ مکت بھارت کے ابھیان کے سلسلے میں جو اقدامات کیے ہیں وہ قابل تحسین ہیں۔