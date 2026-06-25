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منشیات کے خلاف عالمی دن کے موقع پر پلوامہ میں آگاہی پروگرام کا انعقاد
محکمہ سماجی بہبود پلوامہ نے محکمہ تعلیم پلوامہ کے اشتراک سے گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول پلوامہ میں اس پروگرام کا اہتمام کیا تھا۔
Published : June 25, 2026 at 3:59 PM IST
پلوامہ : "زندگی کا انتخاب کریں، امید کا انتخاب کریں، اور ایک بہتر کل کی جانب قدم بڑھائیں" کے عنوان کے تحت منشیات کے استعمال اور غیر قانونی اسمگلنگ کے خلاف عالمی دن کے موقع پر ضلع پلوامہ میں ایک خصوصی آگاہی پروگرام منعقد کیا گیا۔
محکمہ سماجی بہبود پلوامہ نے محکمہ تعلیم پلوامہ کے اشتراک سے گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول پلوامہ میں اس پروگرام کا اہتمام کیا تھا۔ پروگرام کا مقصد طلبہ کو منشیات کے مضر اثرات سے آگاہ کرنا اور انہیں اس لعنت سے محفوظ رہنے کے طریقوں سے روشناس کرانا تھا تاکہ ایک پُرامن، ترقی یافتہ اور محفوظ معاشرے کی بنیاد رکھی جا سکے۔
اس موقع پر ماہرین نے شرکاء کو منشیات کے استعمال اور غیر قانونی اسمگلنگ کے نقصانات کے بارے میں تفصیلی جانکاری فراہم کی۔ مقررین نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ منفی سرگرمیوں سے دور رہتے ہوئے تعلیم، ہنر اور ترقی کے راستے کو اختیار کریں تاکہ اپنا اور معاشرے کا مستقبل روشن بنا سکیں۔
سوشل ویلفیئر عہدیدار سبرینہ مشتاق نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس نوعیت کے آگاہی پروگرام وقت کی اہم ضرورت ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان نسل کو منشیات کے خطرناک اثرات سے بچانے کے لیے مسلسل بیداری پیدا کرنا ضروری ہے۔
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انہوں نے مزید کہا کہ حکومت اور متعلقہ محکمے نوجوانوں کے محفوظ اور خوشحال مستقبل کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر معاشرے کے تمام طبقات مل کر اس مہم میں اپنا کردار ادا کریں تو وہ دن دور نہیں جب منشیات کی لعنت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے گا اور ایک صحت مند اور ترقی یافتہ معاشرہ وجود میں آئے گا۔