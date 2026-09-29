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کاکا پورہ میں کوڑا کرکٹ اور پولی تھین کے بڑھتے ہوئے بحران سے متعلق آگاہی پروگرام کا انعقاد
تحصیل کاکاپورہ میں بڑھتا ہوا کچرا، پولی تھین کا بحران اور کچرے کی درجہ بندی سے متعلق بیداری پروگرام منعقد کیا گیا۔
Published : September 29, 2026 at 1:35 PM IST
پلوامہ : بڑھتے ہوئے کچرے اور پولی تھین کے بحران سے نمٹنے کے لیے حکومت کی جانب سے مختلف پروگراموں کے تحت متعدد اقدامات کیے جا رہے ہیں، جن کا مقصد ملک کو کچرے سے پاک بنانا، ماحولیات کا تحفظ کرنا اور ماحولیاتی توازن برقرار رکھنا ہے۔ سوچھتا ہی سیوا 2026 مہم بھی اسی سلسلے کی ایک اہم پہل ہے، جس کا موضوع "سوچھتا میں ساجھے داری سوچھ بھارت، وکست بھارت" ہے۔
اس مہم کا مقصد صفائی ستھرائی، عوامی شمولیت اور ذمہ دارانہ کچرا انتظام کے فروغ کے ذریعے ریاستوں، مرکز کے زیر انتظام علاقوں اور پورے ملک کو کچرے سے پاک بنانے کی کوششوں کو آگے بڑھانا ہے۔ سوچھتا ہی سیوا 2026 کے بینر تلے ولیج سینیٹیشن کمیٹی اور بی ڈی او آفس کاکاپورہ کی جانب سے کاکاپورہ کی مرکزی مارکیٹ میں ایک بیداری پروگرام منعقد کیا گیا۔
پروگرام کا مقصد لوگوں کو 3Rs یعنی Reduce، Reuse اور Recycle (کچرے کو کم کرنا، دوبارہ استعمال کرنا اور ری سائیکل کرنا) اور کچرے کو مناسب طریقے سے الگ الگ کرنے کے حوالے سے بیدار کرنا تھا، تاکہ وہ صاف اور سرسبز ماحول کو برقرار رکھنے اور ایک صحت مند و پائیدار مستقبل کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ پروگرام کے دوران بی ڈی او کاکاپورہ نے اپنی ٹیم اور ولیج سینیٹیشن کمیٹی کے ارکان کے ہمراہ مقامی دکانداروں سے ملاقات کی اور انہیں پولی تھین کے مضر اثرات سے آگاہ کیا۔
دکانداروں پر زور دیا گیا کہ وہ اشیاء کی خرید و فروخت اور انہیں لے جانے کے لیے پولی تھین کے بجائے بایوڈی گریڈیبل بیگز کا استعمال کریں، کیونکہ سنگل یوز پلاسٹک کے استعمال کو کم کرنے میں دکاندار اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ولیج سینیٹیشن کمیٹی کے سربراہ علی محمد جان نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سوچھتا ہی سیوا 2026 مہم کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے سب کو اجتماعی طور پر کام کرنا ہوگا اور ایک صاف، سرسبز اور صحت مند مستقبل کی جانب آگے بڑھنا ہوگا۔
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انہوں نے کہا کہ کچرے کی درجہ بندی کا عمل گھر کی سطح سے ہی شروع ہونا چاہیے اور عام لوگوں میں بیداری پیدا کرنا مہم کے مقاصد کے حصول کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ ہر گاؤں، تحصیل، بلاک اور قصبے میں اس طرح کے بیداری پروگرام منعقد کیے جانے چاہئیں، تاکہ لوگوں کو حساس بنایا جا سکے اور انہیں ایک صاف، سرسبز اور پائیدار مستقبل کے لیے مہم کے پیغام پر عمل کرنے کی ترغیب دی جا سکے۔