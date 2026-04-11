ETV Bharat / jammu-and-kashmir
شوپیاں: نوجوانوں کے تحفظ کیلئے نشہ مخالف بیداری مہم کا انعقاد
جموں وکشمیر کے ضلع شوپیاں میں منشیات سے متعلق بیداری کیلئے نوجوان نسل کو منشیات کے نقصانات سے آگاہ کرایا گیا۔
Published : April 11, 2026 at 2:55 PM IST
شوپیاں (شاہد ٹاک): شوپیاں میں منشیات پر قابو پانے کے لیے ضلع انتظامیہ نے اپنی مہم کو مزید تیز کرتے ہوئے بوائز ہائر سیکنڈری اسکول شوپیاں میں ایک بیداری پروگرام کا انعقاد کیا، جس میں طلباء، اساتذہ اور متعلقہ حکام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔
یہ پروگرام نشہ مکت آئی ای سی 100 روزہ مہم کے تحت منعقد کیا گیا، جس کا مقصد نوجوان نسل کو منشیات کے نقصانات سے آگاہ کرنا اور معاشرے کو اس لعنت سے پاک بنانے کے لیے اجتماعی شعور بیدار کرنا ہے۔
تقریب کا افتتاح ڈپٹی کمشنر شوپیاں شیشیر گپتا، سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس مشتاق احمد اور ایم ایل اے زینہ پورہ شوکت حسین گنائی نے انجام دیا۔ اس موقع پر مقررین نے واضح کیا کہ منشیات نہ صرف نوجوانوں کے مستقبل کو تاریک کر رہی ہے بلکہ پورے معاشرے کے لیے ایک سنگین خطرہ بنتی جا رہی ہے۔
اپنے خطاب میں ڈپٹی کمشنر شیشیر گپتا نے کہا کہ منشیات کے خلاف لڑائی صرف سرکاری سطح پر نہیں جیتی جا سکتی بلکہ اس کے لیے عوامی شمولیت ناگزیر ہے۔ انہوں نے طلباء کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور صحیح راستے کا انتخاب کریں تاکہ وہ خود کو اور اپنے خاندان کو اس برائی سے محفوظ رکھ سکیں۔
ایم ایل اے زینہ پورہ شوکت حسین گنائی نے نوجوانوں کو قوم کا قیمتی سرمایہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ والدین، اساتذہ اور سماجی اداروں کو مل کر نئی نسل کی رہنمائی کرنی ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس طرح کے بیداری پروگرام نہ صرف معلومات فراہم کرتے ہیں بلکہ نوجوانوں میں ایک مثبت سوچ کو بھی فروغ دیتے ہیں۔
یاد رہیں کہ حالیہ عرصے کے دوران منشیات کے استعمال کے واقعات میں تشویشناک اضافہ دیکھا گیا ہے، جس کے پیش نظر انتظامیہ نے زمینی سطح پر بیداری مہمات کو وسعت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ وہیں انتظامیہ کا کہنا ہے کہ آئندہ دنوں میں بھی تعلیمی اداروں اور دیہی علاقوں میں ایسے پروگراموں کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا تاکہ معاشرے کو منشیات سے پاک بنانے کی کوششوں کو مضبوط کیا جا سکے۔