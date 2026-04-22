سری نگر میں پی ایم سوریہ گھر مفت بجلی یوجنا کے تحت آگاہی و رجسٹریشن کا انعقاد

سری نگر میں پی ایم سوریہ گھر مفت بجلی یوجنا کے تحت آگاہی و رجسٹریشن کا انعقاد
ضلع انتظامیہ سرینگر کی جانب سے کشمیر ہاٹ میں پی ایم سوریہ گھر مفت بجلی یوجنا کے بارے میں آگاہی کیمپ منعقد کیا گیا۔
Published : April 22, 2026 at 8:44 PM IST
سرینگر : ڈپٹی کمشنر (ڈی سی) سرینگر، اکشے لابرو نے آج کشمیر ہاٹ (نمائش گاہ) میں پی ایم سوریہ گھر مفت بجلی یوجنا کے تحت ایک میگا آگاہی و رجسٹریشن کیمپ کی صدارت کی، جس کا مقصد عوام کو اسکیم کے فوائد سے آگاہ کرنا اور موقع پر ہی رجسٹریشن کی سہولت فراہم کرنا ہے۔ یہ پروگرام کشمیر پاور ڈسٹری بیوشن کارپوریشن لمیٹڈ کی جانب سے منعقد کیا گیا تھا تاکہ روف ٹاپ سولر تنصیبات کے بارے میں آگاہی پھیلائی جا سکے اور شہریوں کو اسکیم سے فائدہ اٹھانے کی ترغیب دی جا سکے۔
اس موقع پر عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی، جو پائیدار توانائی کے حل میں بڑھتی ہوئی دلچسپی کو ظاہر کرتا ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر نے اسکیم کے فوائد کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ روف ٹاپ سولر تنصیبات بجلی کے بلوں میں نمایاں کمی لا سکتی ہیں اور ساتھ ہی ماحول کے تحفظ میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس اقدام کے تحت گھریلو صارفین کو سبسڈی فراہم کی جاتی ہے، جس سے صاف توانائی کے حل مزید سستے اور قابل رسائی بن جاتے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ اس پروگرام کا مقصد عوام کو پی ایم سوریہ گھر مفت بجلی یوجنا کے فوائد سے آگاہ کرنا اور موقع پر رجسٹریشن کی سہولت فراہم کرنا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ یہ اسکیم طلب پر مبنی اور رضاکارانہ نوعیت کی ہے، اور لوگوں پر زور دیا کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے توانائی اخراجات میں کمی لائیں اور ماحول کے تحفظ میں حصہ ڈالیں۔ ڈی سی نے مزید کہا کہ آگاہی مہم کو مزید تیز کیا جائے اور ضلع بھر میں ایسے مزید کیمپ منعقد کیے جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ گھرانوں کو کم بجلی بلوں اور قابل تجدید توانائی کے فوائد سے مستفید کیا جا سکے۔
اس موقع پر ڈی سی نے کے پی ڈی سی ایل اور وینڈرز کی جانب سے قائم آگاہی و رجسٹریشن اسٹالز کا معائنہ کیا اور مزید آگاہی مہم جاری رکھنے کی حوصلہ افزائی کی۔ انہوں نے اسکیم سے مستفید ہونے والے افراد کو اعزاز سے بھی نوازا اور ضلعی انتظامیہ، KPDCL اور دیگر متعلقہ فریقین کی کوششوں کو سراہا۔ تقریب کے دوران متعلقہ محکموں کے افسران اور تکنیکی ماہرین نے شرکاء کو اہلیت کے معیار، سبسڈی، تنصیب کے طریقہ کار اور رجسٹریشن کے عمل کے بارے میں رہنمائی فراہم کی۔
عوامی سوالات کے جوابات دینے کے لیے عملی مظاہرے اور انٹرایکٹو سیشنز بھی منعقد کیے گئے۔ کیمپ کے دوران کئی مستفید افراد نے اپنے گھروں میں روف ٹاپ سولر پینلز نصب کرنے کے فوائد کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اس سے قبل پروگرام میں بتایا گیا کہ سرینگر ضلع میں پی ایم سوریہ گھر مفت بجلی یوجنا کے تحت 5,000 سے زائد روف ٹاپ سولر پینلز نصب کیے جا چکے ہیں۔