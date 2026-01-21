ETV Bharat / jammu-and-kashmir
لکڑی پر" سوزنی شال" تراشنے والا ایوارڈ یافتہ بے مثال دستکار عبدالعزیز بزاز
عبدالعزیز گزشتہ 40 برسوں سے ووڈ آرٹ کے اس فن سے وابستہ ہیں،وہ اس نوعیت کے فن پارے تراشنے کی کوشش کرتے ہیں جومنفرد ہوں۔
Published : January 21, 2026 at 6:23 PM IST
سرینگر( پرویز الدین ): اخروٹ کی لکڑی پر چھوٹے چھوٹے اوزاروں سے باریک بینی سے دلکش نقش و نگار اور جدا گانہ کندہ کاری میں مشغول یہ عبدالعزیز بزاز ہیں۔ یہ نہ صرف مختلف چیزیں اپنے سنہرے ہاتھوں سے حوبہ حو تراشنے میں ماہر ہیں، بلکہ انہیں ووڈ کارونگ کے اس فن میں سب سے الگ نقاشی کے شاہکار متعارف کروانے کا شرف بھی حاصل ہے۔ اس دستکار کو جس بھی نقش یا طرز کو تراشنے کو کہا جائے یہ اپنی ماہرانہ صلاحیت سے برابر اسی شکل وصورت میں لکڑی پر تیار کرتے ہیں۔
سرینگر کے لال بازار علاقے کے رہنے والے 70 سالہ عبدالعزیز بزاز نے اب تک ووڈ کارونگ میں ایسے کئی شاہکار بنائے ہیں کہ عام انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ان کے فن پاروں میں اتاری گئی سوزنی ورک بھی شامل ہے جو کہ بڑی نفاست اور بے حد باریکی سے اخروٹ کی لکڑی پر بنایا گیا پہلا سوزنی شال کہلایا گیا۔ وہیں شہرآفاق ڈل جھیل اور اس کے گرد ونواح کا وہ دلکش نقش بھی انہوں نے لکڑی پر تیار کیا ہے، جو کہ پوری دنیا کے سیاحوں کو یہاں کی طرف متوجہ کرنے کے لیے مجبور کرتا ہے۔ ایسے میں ان کے فن پارے نہ صرف ملک بلکہ بیرون ملک میں بھی کافی پسند کیے جاتے ہیں۔
عبدالعزیز کہتے ہیں کہ میں اس نوعیت کے فن پارے تراشنے کی کوشش کرتا ہوں جو کہ بالکل منفرد ہوں۔ انہوں نے کہا میں نے اب تک ایسے کئی نمونے بنائے جو کہ لوگوں کو ووڈ کارونگ میں پہلی بار دیکھنے کو ملی۔
عبدالعزیز گزشتہ 40 برسوں سے ووٹ آرٹ کے اس فن سے وابستہ ہیں۔ اپنے گھر کے اندر ہی اس چھوٹے سے کارخانے میں یہ بڑی محنت اور تحمل سے ایسے باریک اور پیچیدہ شاہکار تراشتے ہیں کہ دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں جبکہ لکڑی پر خطاطی بھی ان کا خاصا ہے اور یہ جس انداز اور درستگی سے عربی یا کسی دوسری زبان میں تحریری تراشتے ہیں ویسی مہارت دوسرے کسی کاریگر میں نہیں ہے۔
عبدالعزیز بزاز کہتے ہیں کہ ایک فن پارے کی نقش و نگاری میں کئی اوزار استعمال ہوتے ہیں جن میں کئی ایسے بھی ہیں جوکہ بازار میں دستیاب ہی نہیں ہیں۔ وہیں پھر نقش اور تحریر کے اعتبار سے اوزار خود بنانے پڑتے ہیں۔
ووڈکارونگ کا کام اگرچہ یہ ان کا خاندانی کام نہیں ہے، البتہ انہیں بچپن سے لکڑی پر کندہ کاری کرنے میں دلچسپی تھی اور یہ دستکار ہی بننے کی خواہش رکھتے ہیں۔ عبدالعزیز کبھی اسکول نہیں گئے ہیں۔ لیکن بطور دستکار نہ صرف انہوں نے جموں و کشمیر بلکہ ملک میں بھی اپنا نام کمانے میں کامیاب ہوئے ہیں وہیں انہیں اپنی ماہرانہ صلاحیت سے کئ بیرون ممالک کا دورہ کرنے کا بھی موقع ملا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ووڈکارونگ کے اس فن کو نئی نسل تک منتقل کرنے کے لیے میں اب تک 400 سے زائد نوجوان کو تربیت فراہم کی ہے۔
اس ماہر دستکار کو اب تک کئی ریاستی اور قومی اعزازت اور ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ ان میں سب سے بڑا شلپ گورو ایواڈ بھی شامل ہیں۔