بڈگام میں میجر سوم ناتھ شرما کی یاد میں خصوصی تقریب منعقد
سوم ناتھ شرما کی یاد میں انڈین آرمی کی 5 سیکٹر راشٹریہ رائفلز نے کیفیلا فاؤنڈیشن کے اشتراک سے منعقد کیا۔
Published : November 29, 2025 at 5:38 PM IST
بڈگام (عارف بشیر وانی): بھارت کے پہلے پرم ویر چکر حاصل کرنے والے شہید میجر سوم ناتھ شرما کی عظیم قربانی کو خراجِ عقیدت پیش کرنے کے لیے شیخ العالَم ہال بڈگام میں ایک خصوصی تعریفی تقریب منعقد ہوئی، جس میں ضلع بڈگام کے ہونہار طلبہ کو اعزاز سے نوازا گیا۔
یہ پروگرام انڈین آرمی کی 5 سیکٹر راشٹریہ رائفلز نے کیفیلا فاؤنڈیشن کے اشتراک سے منعقد کیا۔ تقریب میں مختلف امتحانات میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے والے طلبہ کو اسناد و انعامات دیے گئے۔
طلبہ نے تقاریر کے ذریعے 1947 کی تاریخی جنگِ بڈگام اور میجر سوم ناتھ شرما کی بے مثال جرأت و قربانی پر روشنی ڈالی، جنہوں نے پاکستانی دراندازوں کو روکنے کے لیے جان کا نذرانہ پیش کیا اور وطن کا دفاع کیا۔
طلبہ نے اس تقریب پر شرکت کرنے پر مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایسے پروگرام نئی نسل کو قومی ہیروز سے روشناس کراتے ہیں اور محنت و قربانی کے جذبے کو فروغ دیتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہاں آج پرم ویر چکر سہید میجر سوم ناتھ شرما کی ملک کے خاطر ان کی شہادت کو یاد کرتے ہوئے ضلع کے امتیازی پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ کو اعزاز سے نوازا گیا جس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوئی۔
اس موقع پر "قافلہ فاونڈیشن" این جی او کے ایک ممبر نظیر احمد خان نے ای ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ انڈین آرمی 5-سیکٹر آر آر، وکٹر فورس 62-ار آر اور قافلہ فاونڈیشن نے پچھلے دو سالوں سے میجر سوم ناتھ شرما کے نام سے میریٹوریس طلبہ کو اعزاز سے نوازتے ہیں جس میں دسویں جماعت اور بارہویں جماعت کے ان طلبہ کو انعامات دیے جاتے ہیں جنہوں نے ضلع میں سب سے امتیازی پوزیشن حاصل کی ہو۔ پہلی پوزیشن ہولڈر کو ایک لاکھ روپے کی چیک دی جاتی ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ ہمارا مقصد طلبہ کی حوصلہ افزائی کرنا اور ان کو موبائل فون ایڈیکشن اور منشیات سے دور رکھنا ہے تاکہ ہمارے قوم کے قیمتی اثاثہ محفوظ رہے اور ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں۔
واضح رہے کہ ہر سال وکٹر فورس کے زیر اہتمام 62 آر آر سیکٹر 5 کی جانب سے میجر سوم ناتھ شرما کی یاد میں یہ تعریفی تقریب منعقد کی جاتی ہے، جس کا مقصد طلبہ کی حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ انہیں ملکی تاریخ اور شجاعت کی روایت سے آگاہ کرنا ہے۔