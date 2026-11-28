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کشمیر: اوور گراؤنڈ ورکر پی ایس اے عائد، کشتواڑ جیل منتقل
اونتی پورہ پولیس کے مطابق ڈی سی پہلوامہ کی جانب سے جاری حکمنامے کے بعد داؤد احمد پرے نامی شہری کو جیل بھیج دیا گیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 28, 2026 at 6:29 PM IST
اونتی پورہ (شبیر بٹ) : کولگام واقعے کے بعد جنوبی کشمیر کے بیشتر علاقوں میں سیکورٹی ایجنسیز کی جانب سے انسداد دہشت گردی کے واقعات میں تیزی لائی گئی ہے اور اس سلسلے میں آج اونتی پورہ پولیس نے دعوی کیا ہے کہ انہوں نے دہشت گرد تنظیموں سے روابط رکھنے والے ایک اوور گراؤنڈ ورکر کو پبلک سیفٹی ایکٹ (پی ایس اے) کے تحت حراست میں لیکر اسے سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا ہے۔
اونتی پورہ پولیس کے مطابق دہشت گرد تنظیموں کی معاونت کرنے والے ایک او جی ڈبلیو (OGW) کو پبلک سیفٹی ایکٹ (PSA) کے تحت حراست میں لے کر ڈسٹرکٹ جیل کشتواڑ منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جیل بھیجے گئے شہری کی حراست ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ پلوامہ کی جانب سے جاری کردہ حکم نامے کے بعد عمل میں لائی گئی، جو اس طرح کے احکامات جاری کرنے کے مجاز ہے۔
حراست میں لیے گئے شہری (او جی ڈبلیو) کی شناخت داؤد احمد پرے ولد غلام محمد پرے ساکن کٹی پورہ، چرسو، اونتی پورہ کے طور پر ہوئی ہے۔ اسے مزید حراست کے لیے ڈسٹرکٹ جیل کشتواڑ میں رکھا گیا ہے۔
اونتی پورہ پولیس نے امن و امان برقرار رکھنے کے اپنے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ "غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث پائے جانے والے کسی بھی شخص کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔" پولیس کے مطابق: "یہ تازہ کارروائی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث افراد کے خلاف جاری کوششوں کا ایک حصہ ہے، جس کا مقصد علاقے میں امن، استحکام اور عوامی سلامتی کو برقرار رکھنا ہے۔"
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