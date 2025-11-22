ETV Bharat / jammu-and-kashmir

کشمیر: سرحد پار مقیم ملی ٹنٹ کی اراضی اٹیچ

پولیس بیان کے مطابق قرق کی گئی جائیداد مبشر احمد نامی ایک دہشت گرد ہینڈلر کی ہے جو اس وقت سرحد پر مقیم ہے۔

پاکستان میں مقایم ہینڈلر کی اراضی اٹیچ
پاکستان میں مقایم ہینڈلر کی اراضی اٹیچ (فوٹو: اونتی پورہ پولیس)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 22, 2025 at 5:16 PM IST

پلوامہ : ملی ٹنٹس کے نیٹ ورک کو پوری طرح سے ختم کرنے کے لیے جموں وکشمیر پولیس کئی طرح کی کارروائیاں انجام دے رہی ہے۔ اسی سلسلے کے تحت پلوامہ ضلع میں ترال پولیس نے سید آباد، پستونہ نامی علاقے میں ایک غیر منقولہ جائیداد کو اٹیچ کر دیا۔ ترال پولیس کے مطابق اٹیچ کی گئی جائیداد کا تعلق ایک مقامی شہری سے ہے جو پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر میں رہائشی پزیر ہے۔

پولیس بیان میں اٹیچ کی گئی جائیداد کو مبشر احمد ولد غلام نبی ڈار ساکنہ سید آباد، پستونہ ترال سے منسلک بتایا گیا ہے اور ’’پولیس کی جانب سے کی گئی تحقیقات اور پوچھ گچھ کے دوران اس جائیداد کی شناخت مذکورہ دہشت گرد ہینڈلر کی ملکیت کے طور پر کی گئی ہے۔‘‘

ترال پولیس کے مطابق مبشر احمد خطے میں اسلحہ اور گولہ بارود کو یہاں بھیج کر اور مقامی دہشت گرد نیٹ ورکس کو فعال کر کے دہشت گردانہ سرگرمیوں کو بحال کرنے اور انہیں فروغ دینے میں سرگرم عمل رہا ہے۔

’’یہ آپریشن دہشت گردی سے نمٹنے اور خطے میں اس کے نظام کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے اونتی پورہ پولیس کے غیر متزلزل عزم کی تصدیق کرتا ہے۔‘‘ یاد رہے کہ اس سے قبل بھی فعال ملی ٹنٹس یا او جی ڈبلیوز یا کسی بھی طرح عسکری تنظیموں کا تعاون دینے والے افراد کی جائیداد قرق کی جا چکی ہے۔ پاکستان یا پاکستانی زیر قبضہ کشمیر میں رہائش پذیر ہینڈلرز کے مکانات، اراضی اور باغات کو بھی اٹیچ کیا گیا ہے۔

