اونتی پورہ پولیس نے عسکریت پسند معاون کو اسلحہ سمیت کیا گرفتار
پولیس اونتی پورہ نے سکیورٹی فورسز کے ساتھ مل کر دہشت گردی کی حمایت میں ملوث دہشت گردوں کے ایک ساتھی کو گرفتار کیا ہے۔
Published : December 13, 2025 at 9:43 AM IST
اونتی پورہ، جموں وکشمیر (شبیر بھٹ): وادیٔ کشمیر میں عسکریت پسندی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے جموں وکشمیر پولیس اور دیگر سکیورٹی ایجنسیوں نے مضبوط نیٹ ورک قائم کیا ہے تاکہ عسکریت پسندی کا بنیادی نیٹ ورک ختم کیا جا سکے۔ اس حوالے سے جنوبی کشمیر کے پلوامہ ضلع کے کھریو پامپور علاقے میں جمعہ کو ایک اوور گراؤنڈ ورکر (او جی ڈبلیو) کو گرفتار کیا گیا۔
شخص کی مشتبہ نقل و حرکت کے بعد کارروائی
پولیس کے مطابق دہشت گردی کے نیٹ ورک کے خلاف ایک بڑی کامیابی میں، پولیس اونتی پورہ نے سیکورٹی فورسز کے ساتھ مل کر دہشت گردی کی حمایت میں ملوث ایک دہشت گرد ساتھی کو گرفتار کیا۔ خبر کے مطابق نانر مڈورا میں ایک مشتبہ شخص کی نقل و حرکت کے بارے میں معتبر معلومات پر کارروائی کرتے ہوئے، اونتی پورہ پولیس نے 42 آر آر اور 180 بی این سی آر پی ایف کے ساتھ مشترکہ آپریشن میں، علاقے میں تلاشی مہم شروع کی۔ تلاشی کے دوران ایک دہشت گرد ساتھی کی شناخت مصعب نذیر ولد نذیر احمد تیلی کے نام سے ہوئی۔
ملزم کے قبضے سے ایک دستی بم بھی برآمد
بتایا گیا ہے کہ یہ ملزم لدھو کھریو کا ساکن ہے۔ جی ای ایم سے وابستہ ہے۔ اسے لدھو کھریو کو گرفتار کیا گیا اور اس کے قبضے سے ایک دستی بم بھی برآمد ہوا ہے۔ اس کے مطابق اس شخص کے خلاف ایف آئی آر نمبر 257/2025 کے تحت پولیس اسٹیشن اونتی پورہ میں قانون کی متعلقہ دفعات کے ساتھ مقدمہ درج کیا گیا اور مزید تفتیش شروع کردی گئی۔
دہشت گردی کے نظام کو ختم کرنے کے لیے پولیس پرعزم
پولیس اونتی پورہ دہشت گردی کے ماحولیاتی نظام کو ختم کرنے اور پولیس ڈسٹرکٹ میں امن و سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔
عسکری پسندی کے ایکو سسٹم کو ختم کرنے کے لیے جاری کوششیں
مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ ایس ایس پی اونتی پورہ سجاد احمد شاہ نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ گرفتار کیے گئے عسکری معاون کا تعلق جیش محمد نامی عسکری تنظیم سے ہے اور اس سے پوچھ تاچھ جاری ہے اور مزید گرفتاریوں کو بھی خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا۔
ان کا مزید کہنا تھا کہ عسکری پسندی کے ایکو سسٹم کو ختم کرنے کے لیے پولیس وعدہ بند ہے اور اس بارے میں کسی بھی طرح کی کوتاہی برتی نہیں جائے گی۔ پولیس ذرائع نے بتایا کہ ملزم کی شناخت مصعب نذیر کے طور پر کی گئی ہے جو کہ لدھو کھریو کا رہائشی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تلاشی کے دوران اس کے قبضے سے ایک دستی بم برآمد ہوا۔