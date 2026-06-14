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سرینگر ہوائی اڈے کی بندش کے دوران اونتی پورہ فوجی ایئربیس کو فعال کیا جائے: رفیق احمد نایک
اس اقدام سے نہ صرف فضائی آمد و رفت میں آسانی پیدا ہوگی بلکہ جنوبی کشمیر کے سیاحتی مقامات کو بھی فروغ ملے گا۔
Published : June 14, 2026 at 9:33 AM IST
سرینگر: سرینگر بین الاقوامی ہوائی اڈے کی مجوزہ بندش کے پیش نظر سیاحتی اور ہوٹل صنعت سے وابستہ حلقوں کی جانب سے نظرِ ثانی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، جبکہ جنوبی کشمیر میں واقع اونتی پورہ فوجی ایئربیس کو متبادل کے طور پر استعمال میں لانے کی مانگ بھی زور پکڑ رہی ہے۔
پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کے رہنما اور ترال سے رکنِ اسمبلی رفیق احمد نایک نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر مجوزہ بندش کے دوران اونتی پورہ فوجی ایئربیس کو آپریشنل کیا جائے تو یہ سرینگر ہوائی اڈے کا مؤثر متبادل ثابت ہو سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس اقدام سے نہ صرف فضائی آمد و رفت میں آسانی پیدا ہوگی بلکہ جنوبی کشمیر کے سیاحتی مقامات کو بھی فروغ ملے گا۔
رفیق احمد نایک نے یاد دلایا کہ ماضی میں بھی سرینگر ہوائی اڈے پر مرمتی کام کے دوران اونتی پورہ ایئربیس کو استعمال کیا گیا تھا۔ لہٰذا موجودہ صورتحال میں بھی اس سہولت کو بروئے کار لانا ایک مثبت اور عوامی مفاد کا قدم ہوگا۔
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واضح رہے کہ سرینگر بین الاقوامی ہوائی اڈہ یکم جولائی سے 30 ستمبر تک ہفتے میں دو دن مرمت کے کام کے باعث بند رہے گا، جبکہ یکم اکتوبر سے 15 اکتوبر تک رن وے اور پروازوں کی تمام سرگرمیاں مکمل طور پر معطل رہیں گی۔ اس معاملے پر وزیرِ اعلیٰ عمر عبداللہ نے نئی دہلی میں وزیرِ دفاع راج ناتھ سنگھ اور مرکزی وزیرِ شہری ہوابازی سے بھی ملاقات کی ہے۔