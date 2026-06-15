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عوامی اتحاد پارٹی کا حکومت کی ناکامی کے خلاف اننت ناگ سے لوک بھون تک پیدل مارچ کا اعلان
پارٹی لیڈر زمیر احمد نے الزام عائد کیا کہ این سی حکومت عوامی مسائل کے حل میں سنجیدگی کا مظاہرہ کرنے میں ناکام رہی ہے۔
Published : June 15, 2026 at 3:00 PM IST
اننت ناگ: (فیاض لولو) عوامی اتحاد پارٹی (AIP) نے جموں و کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں عوامی مسائل اور ترقیاتی کاموں میں تاخیر کے خلاف ایک اہم قدم اٹھاتے ہوئے اننت ناگ سے لوک بھون تک پیدل مارچ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس سلسلے میں پارٹی کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں حکومت کی مبینہ ناکامیوں اور عوامی مشکلات کو اجاگر کیا گیا۔
جنوبی کشمیر کے انچارج اور ضلع صدر زمیر احمد نے دیگر پارٹی رہنماؤں کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حالات میں عوام شدید مشکلات کا شکار ہیں، جب کہ بنیادی سہولیات کی فراہمی اور ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل میں غیر معمولی تاخیر دیکھنے کو مل رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت عوامی مسائل کے حل میں سنجیدگی کا مظاہرہ کرنے میں ناکام رہی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں میں بے چینی پائی جا رہی ہے۔
انہوں نے اعلان کیا کہ عوامی اتحاد پارٹی جلد ہی اننت ناگ سے لوک بھون تک ایک پرامن پیدل مارچ کا انعقاد کرے گی، جس کا مقصد عوامی مسائل کو اجاگر کرنا اور متعلقہ حکام تک زمینی حقائق پہنچانا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس مارچ کے دوران ایک تفصیلی یادداشت (میمورنڈم) بھی پیش کی جائے گی، جس میں ضلع اننت ناگ کے عوامی مطالبات، بنیادی شکایات اور ترقیاتی ضروریات کو شامل کیا جائے گا۔
اس موقعے پر پارٹی کے دیگر رہنماؤں نے بھی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عوام کو درپیش مسائل جیسے سڑکوں کی خستہ حالی، پانی و بجلی کی قلت، بے روزگاری، اور دیگر بنیادی سہولیات کی کمی کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ حکومت کو فوری طور پر ان مسائل کے حل کے لیے مؤثر اقدامات اٹھانے چاہئیں۔
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پریس کانفرنس میں ویسٹ اننت ناگ حلقہ کے انچارج عاقب مشتاق اور مین اننت ناگ حلقہ کے انچارج توصیف نارچور بھی موجود تھے، جنہوں نے پارٹی کے موقف کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ یہ مارچ عوام کی آواز کو ایوانوں تک پہنچانے کا ایک جمہوری ذریعہ ہوگا۔
رہنماؤں نے امید ظاہر کی کہ لیفٹیننٹ گورنر اس یادداشت کو سنجیدگی سے لیں گے اور اننت ناگ کے عوام کو درپیش مسائل کے حل کے لیے فوری اور ٹھوس اقدامات کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ عوامی اتحاد پارٹی عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھے گی اور ہر سطح پر عوام کی نمائندگی کرتی رہے گی۔
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