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جنتر منتر احتجاج کے لیے اجازت کے منتظر، پروگرام کو ناکام بنانے کی کوششیں جاری: عمر عبداللہ
اسی کے ساتھ وزیر اعلیٰ نے کہاکہ حکومت جموں کشمیر کے سیاحتی شعبے کو بحال کرنے اور مضبوط بنانے کیلئے مسلسل اقدامات کر رہی ہے۔
Published : July 11, 2026 at 7:03 AM IST
سرینگر: (جاوید احمد ڈار) جموں و کشمیر کی گرمائی راجدھانی سرینگر میں آج جمعہ کے روز جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا کہ نئی دہلی کے جنتر منتر پر مجوزہ احتجاج کے لیے حکومت ابھی تک اجازت کی منتظر ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ کچھ لوگ اس پروگرام کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تاہم انہیں امید ہے کہ اجازت مل جائے گی اور احتجاج پُرامن اور جمہوری انداز میں کیا جائے گا۔
سیاحت اور ترقی کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حکومت سیاحتی شعبے کو بحال کرنے اور مضبوط بنانے کے لیے مسلسل اقدامات کر رہی ہے، کیونکہ یہ جموں و کشمیر کی معیشت کے اہم ستونوں میں سے ایک ہے۔ انہوں نے کہا کہ انتظامیہ اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کر رہی ہے کہ مرکز کے زیر انتظام علاقے کے ہر سیاحتی مقام کو مناسب شناخت اور فروغ ملے تاکہ سیاح روایتی مقامات کے علاوہ دیگر خوبصورت مقامات کا بھی رخ کریں۔
اسپورٹس ٹورزم کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے عمر عبداللہ نے کہا کہ انہوں نے دہلی، ممبئی اور ملک کی دیگر ریاستوں میں کامیاب میراتھن مقابلے منعقد ہوتے دیکھے ہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ آئندہ برسوں میں جموں و کشمیر میراتھن بھی قومی سطح پر ایک نمایاں ایونٹ بنے گی، جس میں ملک بھر سے شرکا حصہ لیں گے اور اس سے خطے کی سیاحت اور معیشت کو فائدہ پہنچے گا۔
وزیر اعلیٰ نے مذہبی سیاحت کے وسیع امکانات کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ جاری امرناتھ یاترا کے دوران زائرین کی غیر معمولی آمد اس بات کا ثبوت ہے کہ جموں و کشمیر ایک اہم مذہبی سیاحتی مرکز کے طور پر ابھر رہا ہے۔
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انہوں نے سالانہ کھیر بھوانی میلہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس سال اس میلے میں بھی ریکارڈ تعداد میں عقیدت مندوں نے شرکت کی، جو مرکز کے زیر انتظام علاقے میں مذہبی سیاحت کے فروغ کے وسیع مواقع کی عکاسی کرتا ہے۔
عمر عبداللہ نے امید ظاہر کی کہ امرناتھ یاترا کے کامیاب اختتام کے بعد کشمیر کے وہ سیاحتی مقامات، جو فی الحال سکیورٹی وجوہات کی بنا پر بند ہیں، دوبارہ کھول دیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ان مقامات کی بحالی سے سیاحوں کی آمد میں نمایاں اضافہ ہوگا، مقامی کاروبار کو فروغ ملے گا اور ان ہزاروں افراد کو سہارا ملے گا جن کا روزگار سیاحت سے وابستہ ہے۔
وزیر اعلیٰ نے سیاحت کے فروغ کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ بنیادی ڈھانچے کی بہتری، سیاحوں کے لیے بہتر سہولیات کی فراہمی اور جموں و کشمیر کی قدرتی خوبصورتی، مہماتی سیاحت، ثقافتی ورثے اور مذہبی مقامات کو مؤثر انداز میں اجاگر کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ آنے والے مہینوں میں جموں و کشمیر میں سیاحت کے شعبے میں نمایاں بحالی دیکھنے کو ملے گی۔
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