ETV Bharat / jammu-and-kashmir
خود سے ادویات لینے سے گریز کریں، غلط استعمال کی روک تھام کے لیے ڈاکٹروں سے رجوع کریں، ڈرگ کنٹرولر جموں وکشمیر
سیمینار کا بنیادی مقصد کیمسٹس اور ڈسٹری بیوٹرز کو نشا مکت ابھیان کے اہداف کے حصول میں ان کی ذمہ داریوں سے آگاہ کرنا تھا۔
Published : October 21, 2026 at 4:30 PM IST|
Updated : October 21, 2026 at 5:48 PM IST
پلوامہ: (سید عادل مشتاق) جموں و کشمیر کے ڈرگ کنٹرولر راجیش انگورانہ نے بدھ کے روز جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کا دورہ کیا اور منشیات کے غلط استعمال سے متعلق ایک بیداری سیمینار میں بطور مہمانِ خصوصی شرکت کی۔
پلوامہ کیمسٹس اینڈ ڈسٹری بیوٹرز ایسوسی ایشن کے زیرِ اہتمام منعقدہ اس سیمینار کا مقصد منشیات کے غلط استعمال کے حوالے سے عوامی بیداری پیدا کرنا اور ادویات کے محفوظ و ذمہ دارانہ استعمال کو فروغ دینا تھا۔
پروگرام میں اسسٹنٹ ڈرگ کنٹرولرز پلوامہ اور شوپیاں، اسسٹنٹ ڈرگ کنٹرولر (ہیڈکوارٹرز)، ڈرگ آفیسر پلوامہ ہیڈکوارٹرز اور ڈرگ آفیسر پانپور نے شرکت کی۔ اس کے علاوہ پلوامہ کیمسٹس اینڈ ڈسٹری بیوٹرز ایسوسی ایشن کے ارکان اور ضلع بھر سے تعلق رکھنے والے کیمسٹس اور ڈسٹری بیوٹرز بھی موجود تھے۔
سیمینار کا بنیادی مقصد کیمسٹس اور ڈسٹری بیوٹرز کو نشا مکت ابھیان اور نشا مکت جموں و کشمیر ابھیان کے اہداف کے حصول میں ان کے اہم کردار اور ذمہ داریوں سے آگاہ کرنا تھا۔ اس دوران ادویات کی محفوظ فراہمی، ذمہ دارانہ استعمال اور ان کے غلط استعمال کی روک تھام پر بھی زور دیا گیا۔
پروگرام میں موجود افسران اور ماہرین نے شرکاء کو ان کے پیشہ ورانہ فرائض اور ذمہ داریوں کے بارے میں آگاہ کیا۔ انہوں نے ادویات کی مناسب اور ذمہ دارانہ فراہمی کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ ادویات کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ضروری ہے۔
میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈرگ کنٹرولر راجیش انگورانہ نے کہا کہ لوگوں کو خود سے ادویات لینے سے گریز کرنا چاہیے اور ادویات کے غلط استعمال کی روک تھام کے لیے مستند ڈاکٹروں سے مشورہ لینا چاہیے۔ انہوں نے مناسب طبی رہنمائی اور ضروری نسخے کے مطابق ادویات استعمال کرنے پر زور دیا۔
وادی میں نقلی ادویات سے متعلق خدشات پر بات کرتے ہوئے انہوں نے اس تاثر کو ایک افسانہ قرار دیا اور کہا کہ لوگوں میں بعض ادویات کے خلاف مزاحمت پیدا ہوئی ہے۔ انہوں نے ادویات کے محفوظ اور مؤثر استعمال کو یقینی بنانے کے لیے مستند طبی ماہرین سے رجوع کرنے کی اپیل کی۔