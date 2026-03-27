زوجیلا میں برفانی تودے میں دب کر چھ افراد ہلاک
جمعہ کے روز سونہ مرگ کے قریب پیش آئے اس سانحے میں ایک شہری کے لاپتہ ہونے کی بھی اطلاع ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : March 27, 2026 at 7:28 PM IST
سرینگر (نیوز ڈیسک): جموں کشمیر کے روز زوجیلا پاس کے زیرو پوائنٹ کے قریب جمعہ کو ایک برفانی تودہ کی زد میں آکر کئی مسافر گاڑیاں برف میں دب جانے سے کم از کم چھ افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاع ہے جبکہ ایک شہری لاپتہ ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ برف میں کئی گاڑیاں دب گئیں جبکہ ریسکیو آپریشن بھی شروع کر دیا گیا ہے۔
مزید تفصیلات کا انتظار