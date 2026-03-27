زوجیلا میں برفانی تودے میں دب کر چھ افراد ہلاک

جمعہ کے روز سونہ مرگ کے قریب پیش آئے اس سانحے میں ایک شہری کے لاپتہ ہونے کی بھی اطلاع ہے۔

زوجیلا میں برفانی تودے میں دب کر چھ افراد ہلاک
زوجیلا میں برفانی تودے میں دب کر چھ افراد ہلاک (ای ٹی وی بھارت)
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : March 27, 2026 at 7:28 PM IST

سرینگر (نیوز ڈیسک): جموں کشمیر کے روز زوجیلا پاس کے زیرو پوائنٹ کے قریب جمعہ کو ایک برفانی تودہ کی زد میں آکر کئی مسافر گاڑیاں برف میں دب جانے سے کم از کم چھ افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاع ہے جبکہ ایک شہری لاپتہ ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ برف میں کئی گاڑیاں دب گئیں جبکہ ریسکیو آپریشن بھی شروع کر دیا گیا ہے۔

مزید تفصیلات کا انتظار

