کرگل میں شیطان نالہ کے قریب برفانی تودہ گرا، ریسکیو اور ایمرجنسی ٹیمیں راحت اور بچاؤ میں مشغول
برفانی تودہ گرنے سے کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے، راحت اور بچاؤ کی کوششیں جاری ہیں۔
Published : April 25, 2026 at 9:51 PM IST
کرگل:(فرودوس احمد تانترے) شیطان نالہ کے قریب آج برفانی تودہ گرنے کی اطلاع ملی، جس سے سڑک کی سنگین صورتحال پیدا ہوگئی۔ جائے وقوعہ سے تازہ ترین معلومات کے مطابق اس علاقے میں اچانک برف کا ایک بڑا ٹکڑا گر گیا اور دو ٹینکر گاڑیوں کو سڑک سے اور ڈھلوان سے نیچے دھکیل دیا۔
برفانی تودہ گرنے سے کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے تاہم، ایک ڈرائیور اب بھی اپنی گاڑی کے اندر پھنسا ہوا ہے، اور بچاؤ کی کوششیں جاری ہیں۔
واقعہ کی اطلاع ملتے ہی ایس ڈی ایم دراس وشال اتری، ایس ایچ او دراس اور ان کی پوری ٹیم کے ساتھ فوری طور پر جائے وقوعہ پر پہنچ گئے۔ ریسکیو اور ایمرجنسی ٹیمیں علاقے میں حفاظت کو یقینی بنانے اور سڑک کو صاف کرنے کے لیے سرگرم عمل ہیں۔
انچارج فیاض احمد اور ان کی ٹیم کی قیادت میں آئی سی پی ٹی من مارگ کے اہلکار بھی جائے وقوعہ پر موجود ہیں اور بچاؤ اور بحالی کی کوششوں میں مدد کر رہے ہیں۔ ان کی ٹیمیں مشکل حالات میں حالات کو سنبھالنے کے لیے انتھک محنت کر رہی ہیں۔برف ہٹانے اور راستے پر ٹریفک بحال کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ اگرچہ صورتحال نے کچھ خلل پیدا کیا، حکام نے تصدیق کی ہے کہ ابھی تک کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے۔