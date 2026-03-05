ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر میں پابندیوں میں نرمی، تیز رفتار موبائل انٹرنیٹ اب بھی بند
کشمیر میں خامنہ ای کے قتل کے خلاف اتوار کو احتجاجی مظاہروں کے بعد حکام نے پیر سے پابندیاں عائد کیں۔
سرینگر: کشمیر میں حکام نے وادی کے کئی علاقوں سے پابندیاں ہٹا دی ہیں، تاہم شیعہ آبادی والے علاقوں میں اب بھی پابندیاں برقرار ہیں۔ ہفتہ کو ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہ ای کی امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں موت کے بعد سے آج چوتھے روز بھی پولیس اور نیم فوجی اہلکار کافی تعداد میں تعینات ہیں، گرچہ پابندیوں میں نرمی کی گئی ہے تاہم تیز رفتار انٹرنیٹ پر قدغن برقرار ہے۔
سرینگر شہر کے کئی مرکزی علاقوں سے پابندیاں ہٹا دی گئی ہیں۔ تاہم تجارتی مرکز لال چوک اب بھی ٹین کی چادروں اور خاردار تاروں سے سیل کیا ہوا ہے۔ وہیں شہر کے زڈی بل اور حسن آباد رعناوری سمیت شیعہ اکثریتی علاقوں میں پابندیاں بدستور جاری ہیں۔ اسی طرح بڈگام، ماگام، سمبل اور پلوامہ کے گنگو سمیت کئی قصبوں میں بھی پابندیاں برقرار ہیں۔
پولیس نے جنوبی کشمیر سے سرینگر شہر میں داخلے کا اہم راستے پنتھہ چوک کے علاوہ ڈل گیٹ سے بھی پابندیاں ہٹا دی ہیں جس کے بعد سرینگر اور دیگر اضلاع کی طرف ٹریفک کی آمد و رفت دوبارہ شروع ہو گئی ہے۔ چار دن بعد سڑکوں پر سرکاری اور نجی گاڑیاں دوبارہ نظر آنے لگی ہیں جبکہ سرینگر اور دیگر قصبوں میں کچھ دکانیں اور کاروباری مراکز بھی جزوی طور پر کھل گئے ہیں۔ یہ پابندیاں اس لیے عائد کی گئی تھیں تاکہ لالچوک اور دیگر علاقوں میں شیعہ مظاہرین کے جمع ہونے کو روکا جا سکے۔ پیر کے دن سے بند ای بسیں، نجی ٹیکسیاں اور روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن (RTC) کی بسیں بھی دوبارہ چلنا شروع ہو گئی ہیں۔
حکام کے مطابق ماگام، بڈگام قصبے اور بانڈی پورہ کے سمبل میں پرامن اجتماعات دیکھنے کو ملے، جہاں شیعہ برادری نے آیت اللہ خامنہ ای کے قتل پر سوگ منایا اور ایران پر حملے کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے بازی کی۔
دریں اثناء انٹرنیٹ کی رفتار اب بھی کم کر کے 2G رکھی گئی ہے جبکہ پری پیڈ موبائل سروس بدستور بند ہے۔ حالانکہ محکمہ داخلہ نے ڈیٹا اور موبائل خدمات پر پابندی 4 مارچ کی شام تک لگانے کا حکم دیا تھا۔ اس کے باوجود کوئی نیا حکم جاری نہ ہونے کے باوجود بھی موبائل اور ڈیٹا سروسز بحال نہیں کی گئی۔
حکام نے پولیس کے خط کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ پوسٹ پیڈ موبائل ڈیٹا (5G، 4G اور 3G) کو عارضی طور پر 2G تک محدود کرنا، جس کی رفتار 128 کے بی پی ایس سے زیادہ نہیں ہوگی، اور پری پیڈ موبائل سروس بند کرنا ضروری سمجھا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کے آیت اللہ سید علی خامنہ ای کی موت کے بعد خدشہ تھا کہ موبائل اور انٹرنیٹ سروس جاری رہنے سے امن و امان متاثر ہو سکتا ہے۔
ادھر، حکومت نے طلبہ کی حفاظت کو مدنظر رکھتے ہوئے کالج، اسکول اور یونیورسٹیاں 7 مارچ تک بند رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، اگر حالات پر امن رہے تو تعلیمی اداروں میں درس و تدریس کا سلسلہ 9مارچ سے شروع ہو سکتا ہے۔
