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کشمیر میں آرٹیکل 370 کی برسی پر آج احتجاجی مظاہروں کی اجازت نہیں دی گئی، پولیس ہائی الرٹ پر
واضح رہے کہ نیشنل کانفرنس، پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی اور اپنی پارٹی سمیت دیگر جماعتوں نے پرامن احتجاج کرنے کا اعلان کر رکھا تھا۔
Published : August 5, 2026 at 8:07 AM IST|
Updated : August 5, 2026 at 8:19 AM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کے حکام نے پانچ اگست کے موقعے پر جب سال 2019 میں آرٹیکل 370 کو منسوخ کر دیا گیا تھا اور ریاست کا درجہ کم کر کے اسے دو یونین ٹریٹریز میں تبدیل کیا گیا تھا—کی ساتویں برسی پر کشمیر میں احتجاجی مظاہروں یا عوامی اجتماعات کے انعقاد کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے۔
ایک ایڈوائزری میں جموں و کشمیر پولیس نے خبردار کیا کہ پیشگی اجازت کے بغیر کسی بھی قسم کا احتجاج، مارچ یا ریلی نکالنے پر قانونی کارروائی کی جائے گی۔
پولیس نے کہا کہ "عوام کو مطلع کیا جاتا ہے کہ مجاز اتھارٹی کی پیشگی اجازت کے بغیر کوئی بھی احتجاج، ریلی، جلوس، مظاہرہ یا کوئی دوسرا عوامی اجتماع منعقد نہیں کیا جائے گا۔"
پولیس نے لوگوں سے امن و امان اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی برقرار رکھنے کے لیے تعاون کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ "مقررہ قانونی دفعات کی کسی بھی خلاف ورزی سے قانون کے مطابق سختی سے نمٹا جائے گا۔ افواہیں یا غیر تصدیق شدہ معلومات پھیلانے سے گریز کریں اور کسی بھی مشکوک سرگرمی کی اطلاع فوراً قریبی پولیس اسٹیشن کو دیں۔"
واضح رہے کہ نیشنل کانفرنس، پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی اور جموں و کشمیر اپنی پارٹی سمیت دیگر سیاسی جماعتوں نے پورے جموں و کشمیر میں پرامن احتجاج کرنے کا اعلان کر رکھا تھا۔
وہیں پی ڈی پی کی صدر اور سابق وزیرِ اعلیٰ محبوبہ مفتی برسی کی آمد پر رات گئے اچانک پارٹی ہیڈکوارٹرز پہنچ گئیں۔ انہوں نے اپنی پارٹی کے رہنماؤں اور کارکنوں کے ہمراہ سرینگر کے سٹی سینٹر (مرکزِ شہر) کی طرف کینڈل لائٹ مارچ نکالنے کی کوشش کی۔ تاہم، پولیس نے انہیں روک دیا جس کے بعد انہوں نے پارٹی دفتر کے باہر دھرنا دے دیا۔
اس موقعے پر محبوبہ مفتی نے کہا کہ "یہ جموں و کشمیر کے لیے سیاہ ترین رات ہے۔ اس رات ایک سازش رچی گئی اور ہم سے آرٹیکل 370 اور 35 اے چھین لیے گئے۔ یہ آئینی دفعات ہمیں پاکستان یا چین نے نہیں بلکہ بھارت کے آئین نے دیے تھے۔"
دوسری طرف نیشنل کانفرنس کے ترجمان عمران نبی ڈار نے بتایا کہ برسرِاقتدار نیشنل کانفرنس نے سرینگر میں پارٹی کے ہیڈکوارٹرز 'نوائے صبح' سے احتجاجی مارچ نکالنے کا منصوبہ بنا رکھا ہے۔
انہوں نے کہا کہ ارکانِ اسمبلی، رہنما اور پارٹی کارکنان پانچ اگست کے اقدام کے خلاف احتجاج کے لیے سرینگر میں پارٹی دفاتر پر جمع ہوں گے۔ پارٹی نے ضلع ہیڈکوارٹرز اور جموں میں بھی اسی طرح کے احتجاجی مظاہروں کا شیڈول طے کر رکھا ہے۔
نیشنل کانفرنس کے صوبائی صدر رتن لال گپتا نے کہا کہ جموں و کشمیر کو حاصل آئینی ضمانتوں کی غیر آئینی اور یکطرفہ منسوخی کے خلاف پارٹی پانچ اگست کو 'یومِ سیاہ' کے طور پر منائے گی۔
انہوں نے مزید کہا کہ "ہم بی جے پی کی قیادت والی مرکزی حکومت کی جانب سے بار بار یقین دہانیوں کے باوجود ریاست کا درجہ بحال کرنے سے مسلسل انکار کے خلاف سخت احتجاج درج کرائیں گے۔"
دوسری طرف الطاف بخاری کی 'اپنی پارٹی' نے بھی سرینگر میں احتجاجی مارچ نکالنے کا اعلان کیا ہے۔
پچھلے برسوں کے برعکس، اگست سال 2019 میں ہونے والی آئینی تبدیلیوں کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ سیاسی جماعتوں نے اس دن احتجاجی مارچ کا اعلان کیا ہے۔
یہ پیش رفت ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب نیشنل کانفرنس نے جموں و کشمیر کے ریاستی درجے کی بحالی کے لیے اپنی کوششیں تیز کر دی ہیں اور 20 جولائی کو پارلیمنٹ کے مانسون سیشن کے پہلے دن دہلی کے جنتر منتر پر احتجاجی مظاہرہ بھی کیا۔
دوسری طرف، بھارتیہ جنتا پارٹی نے آرٹیکل 370 کی منسوخی کو ایک تاریخی قدم قرار دیا ہے۔ جموں و کشمیر میں بھاجپا رہنماؤں نے پورے خطے کو ایک آئین کے تحت متحد کرنے اور برابری و انصاف کو یقینی بنانے کا سہرا وزیرِ اعظم نریندر مودی اور وزیرِ داخلہ امت شاہ کے سر باندھا۔
آرٹیکل 370 کی منسوخی کی برسی کے پیش نظر پورے جموں و کشمیر میں سکیورٹی سخت کر دی گئی ہے اور مسافروں کی تلاشی کے لیے سڑکوں پر چیک پوسٹیں قائم کر دی گئی ہیں۔ گذشتہ ہفتے کشمیر کے ضلع کلگام میں دہشت گردوں نے دو غیر مقامی مزدوروں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا، جب کہ گذشتہ ماہ اننت ناگ میں ایک پولیس اہلکار کو بالکل قریب سے گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔
دریں اثنا دہلی میں، نیشنل کانفرنس کے باغی رکنِ پارلیمنٹ آغا روح اللہ نے نئی دہلی کے کانسٹی ٹیوشن کلب آف انڈیا میں ایک سمینار کا شیڈول طے کیا ہے۔ انہوں نے یو ٹی کے اندر اور باہر کے سیاسی رہنماؤں کو اس میں شرکت کی دعوت دی ہے۔
ان کے ہم منصب اور نیشنل کانفرنس کے رکنِ پارلیمنٹ چوہدری محمد رمضان نے ارکانِ پارلیمنٹ اور سیاسی رہنماؤں کو خطوط لکھے ہیں تاکہ ''وہ صبح 10:30 بجے نئی دہلی میں پارلیمنٹ ہاؤس کے دروازے 'مکر دوار' پر پرامن احتجاج میں ان کا ساتھ دیں، پانچ اگست کے یکطرفہ فیصلے کے خلاف آواز اٹھائیں اور جموں و کشمیر کے لیے ریاستی درجے کا مطالبہ کریں۔''
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