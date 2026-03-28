جنوبی کشمیر میں گیس، پیٹرول اور ڈیزل کی کوئی کمی نہیں، لوگ غیر ضروری ذخیرہ سے گریز کریں: حکام
عہدیداروں نے عوام سے اپیل کی کہ افواہوں پر کان نہ دھریں اور غیر ضروری خریداری سے گریز کریں۔
Published : March 28, 2026 at 7:09 AM IST
اننت ناگ: (میر اشفاق) مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ کی وجہ سے وادی کشمیر میں ایندھن اور رسوئی گیس کی قلت سے متعلق افواہیں گردش کر رہی ہیں، جس کے باعث پیٹرول پمپس اور گیس ڈیلرز کی دکانوں پر غیر معمولی بھیڑ دیکھنے کو مل رہی ہے۔ تاہم متعلقہ حکام اور ایسوسی ایشنز نے ان خبروں کو بے بنیاد قرار دیا۔
ساؤتھ کشمیر پیٹرول پمپ ایسوسی ایشن کے صدر مشتاق احمد کینو کے مطابق جنوبی کشمیر میں پیٹرول اور ڈیزل کا وافر ذخیرہ موجود ہے اور سپلائی چین معمول کے مطابق جاری ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ کسی قسم کی کمی نہیں ہے، البتہ افواہوں کے باعث لوگ غیر ضروری ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں جس سے وقتی دباؤ پیدا ہو رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ضلعی انتظامیہ کی ہدایت پر کنستروں اور بوتلوں میں ایندھن دینے پر پابندی عائد کی گئی ہے تاکہ غیر ضروری ذخیرہ اندوزی کو روکا جا سکے۔
اسی طرح ساوتھ کشمیر گیس ڈیلرز ایسوسی ایشن کے صدر شوکت احمد زرگر نے بھی یقین دہانی کرائی کہ ایل پی جی گیس کا مناسب اسٹاک دستیاب ہے اور سپلائی کا نظام بلا تعطل جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ صارفین کو بکنگ کے مطابق گیس فراہم کی جا رہی ہے اور ہوم ڈلیوری سروس بھی فعال ہے، تاہم افواہوں کے باعث بغیر بکنگ والے افراد کی بھیڑ معمول کی فراہمی میں رکاوٹ بن رہی ہے۔
دونوں عہدیداروں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ افواہوں پر کان نہ دھریں، غیر ضروری خریداری سے گریز کریں اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں تاکہ سپلائی کا نظام بغیر کسی رکاوٹ کے جاری رہ سکے۔
مزید پڑھیں: