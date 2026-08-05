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پانچ اگست جموں و کشمیر کے عوام کو بے اختیار کرنے کی ایک دردناک یاد دہانی ہے: میرواعظ

میرواعظ نے امید ظاہر کی کہ ایک دن حکومتِ ہند عوام کے ساتھ انصاف، خلوص اور احترام کے ساتھ بات چیت کرے گی۔

میر واعظِ کشمیر ڈاکٹر مولوی محمد عمر فاروق
میر واعظِ کشمیر ڈاکٹر مولوی محمد عمر فاروق (File)
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By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : August 5, 2026 at 3:29 PM IST

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سرینگر (پرویز الدین): میر واعظِ کشمیر ڈاکٹر مولوی محمد عمر فاروق نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ’ایکس‘ پر اپنے ایک بیان میں کہا کہ پانچ اگست اس دن کی ایک دردناک یاد دہانی ہے جب حکومتِ ہند نے جموں و کشمیر کے عوام سے کئے گئے اپنے آئینی وعدوں سے انحراف کرتے ہوئے یکطرفہ طور پر خطے کی ساخت اور حیثیت تبدیل کرنے کے فیصلے ان پر مسلط کئے۔

انہوں نے کہا کہ ان اقدامات نے تنازعہ کے حل کے منتظر عوام کو مزید بے اختیار کر دیا اور جموں و کشمیر کے عوام کی شناخت، تشخص اور حقوق پر ایک ہمہ جہتی ضرب لگائی، جس سے ہماری اجتماعی سیاسی زندگی پر ایک اور گہرا زخم لگا۔


میرواعظ نے کہا کہ ان تمام مشکلات اور چیلنجوں کے باوجود اپنی شناخت کے تحفظ اور اپنے حقوق کے لیے کھڑے رہنے میں جموں و کشمیر کے عوام کا حوصلہ اور استقامت ہمیشہ مثالی رہی ہے۔

انہوں نے امید ظاہر کی کہ وہ دن آئے گا جب حکومتِ ہند انسانیت اور جمہوریت کی روح کا احترام کرے گی اور جموں و کشمیر کے عوام کے ساتھ انصاف، خلوص اور احترام کے ساتھ بات چیت کرے گی۔

واضح رہے 5 اگست سال 2019 کو مرکز کی مودی حکومت نے آج ہی کے دن جموں و کشمیر کو حاصل خصوصی آئینی حثیت ختم کر دی تھی اور ریاست کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے خطے کو مرکز کے زیر انتظام جموں وکشمیر اور لداخ قرار دیا تھا۔

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