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مسلمانوں کی قربانیوں کی تاریخ مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، آغا سید روح اللہ مہدی
روح اللہ نے کہا کہ تاریخ میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں، ان کو فراموش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
Published : July 13, 2026 at 5:00 PM IST
شوپیاں: (شاہد ٹاک) نیشنل کانفرنس کے رکن پارلیمنٹ آغا سید روح اللہ مہدی نے پیر کے روز جنوبی کشمیر کے ضلع شوپیاں میں صحافیوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ آر ایس ایس مسلمانوں کی جانب سے دی گئی قربانیوں کی تاریخ کو مٹانے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب بھی جمہوریت اور جمہوری اقدار کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہوتی ہے تو ان لوگوں کی قربانیاں یاد کی جاتی ہیں جنہوں نے اس کے تحفظ کے لیے اپنی جانیں قربان کیں۔
صحافیوں سے بات کرتے ہوئے آغا روح اللہ نے کہا کہ تاریخ میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں نے کسی بھی شکل میں قربانیاں دی ہیں، ان قربانیوں کو فراموش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جمہوریت پر حملہ ہونے کی صورت میں شہداء کی قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔
آغا روح اللہ نے کہا، "جہاں بھی دفعہ 370 کی لڑائی ہوگی، آغا سید روح اللہ وہاں آگے آگے ہوگا۔" جموں و کشمیر میں ریاستی درجے کی بحالی کے معاملے پر رکن پارلیمنٹ نے کہا کہ ریاستی درجہ اہم مسئلہ ہے، تاہم موجودہ وقت میں کچھ اور معاملات فوری توجہ کے متقاضی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری ملازمتوں کی آؤٹ سورسنگ میں اضافہ اور زمین کے تحفظ سے متعلق خدشات ایسے مسائل ہیں جن پر فوری توجہ دینے کی ضرورت ہے۔
انہوں نے کہا، "آج ہمارے بڑے مسائل یہ ہیں کہ سرکاری نوکریاں آؤٹ سورس کی جا رہی ہیں اور ہماری زمین محفوظ نہیں ہے، ان معاملات پر توجہ دینا ضروری ہے۔"
نیشنل کانفرنس کے اراکین اسمبلی کی مبینہ خرید و فروخت سے متعلق الزامات پر بات کرتے ہوئے آغا روح اللہ نے کہا کہ حکومت کو اپنی مدت مکمل کرنے کا موقع دیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جن لوگوں کے نام اس معاملے میں زیر بحث آ رہے ہیں، انہیں خود احتسابی کرنی چاہیے کہ آخر ایسے الزامات کیوں سامنے آ رہے ہیں۔
اس سے قبل آغا سید روح اللہ مہدی نے منی سیکریٹریٹ شوپیاں میں ضلع ترقیاتی رابطہ و نگرانی کمیٹی کی میٹنگ کی صدارت کی، جس میں ضلع میں جاری ترقیاتی منصوبوں، مرکزی اسکیموں اور عوامی فلاح و بہبود کے پروگراموں کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ میٹنگ میں شوپیاں کے رکن اسمبلی ایڈووکیٹ شبر احمد کلے، زیناپورہ کے رکن اسمبلی شوکت حسین گنی، ڈپٹی کمشنر شوپیاں اور دیگر اعلیٰ افسران نے شرکت کی۔