'لسانی شناخت پر حملہ': پی ڈی پی نے رونیو بھرتی قوانین کے مسودے میں اردو ہٹانے کی مذمت کی
ریونیو سروسز میں اردو کی شرط ختم کرنے پر PDPنے احتجاج کرتے ہوئے اسے انتظامی نظام کے لیے نقصان دہ قرار دیا ہے۔
Published : April 21, 2026 at 8:56 PM IST
سرینگر: پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) نے جموں کشمیر میں ریونیو سروسز کی بھرتی کے مسودہ قواعد میں اردو کو لازمی شرط سے ہٹانے کے فیصلے کی مخالفت کی ہے اور اسے "جموں و کشمیر کی لسانی اور ثقافتی شناخت پر حملہ" قرار دیا ہے۔
اردو زبان کو نئے ترمیم شدہ ڈرافٹ قواعد سے ہٹا دیا گیا ہے حالانکہ اردو طویل عرصہ سے جموں و کشمیر میں ریونیو سروسز کے لیے بیچلر ڈگری کے ساتھ ایک لازمی شرط رہی ہے، کیونکہ ایک صدی سے بھی زائد عرصہ سے یہاں اردو نہ صرف سرکاری زبان ہے بلکہ ریونیو کا سارا ریکارڈ بھی اردو میں ہی ہے۔
محکمہ مال نے نان گزٹڈ پوسٹس کے لیے جے اینڈ کے ریونیو سروس بھرتی قواعد کا مسودہ جاری کیا ہے اور اس پر نوٹیفکیشن پر پندرہ دن کے اندر اعتراضات طلب کیے ہیں۔ ای ٹی وی بھارت نے اس خبر کو ایک دن پہلے سب سے پہلے رپورٹ کیا تھا۔
پی ڈی پی کے ترجمان نے اس حوالہ سے کہا: "یہ قدم ایک سوچی سمجھی سازش ہے، جس کے ذریعے انتظامی نظام سے اردو کو ختم کیا جا رہا ہے، حالانکہ اس کی تاریخی اور ادارہ جاتی اہمیت ہے۔ اردو نسلوں سے ریونیو ریکارڈ، زمین کے کاغذات اور سرکاری رابطے کی بنیاد رہی ہے۔" انہوں نے مطالبہ کیا کہ بھرتی کے لیے اردو کو دوبارہ لازمی شرط بنایا جائے۔
People’s Democratic Party (PDP) strongly condemns the decision to remove Urdu as a mandatory qualification from the revenue recruitment rules in Jammu and Kashmir.— J&K PDP (@jkpdp) April 21, 2026
This move represents a deliberate attempt to sideline and erase Urdu from the administrative framework of the…
یہ تبدیلی تقریباً ایک سال بعد اس وقت سامنے آئی جب بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) نے احتجاج کرتے ہوئے جموں کشمیر میں نائب تحصیلدار کے عہدوں کے لیے اردو کو غیر لازمی بنانے کا مطالبہ کیا تھا۔ جون 2025 میں سینٹرل ایڈمنسٹریٹو ٹریبونل نے اردو کو لازمی زبان کی شرط کے طور پر ختم کر دیا تھا۔
پی ڈی پی نے اردو کو لازمی شرط سے ہٹانے کے فیصلے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ "اس کے کردار کو کمزور کرنا نہ صرف ثقافتی طور پر غیر حساس ہے بلکہ انتظامی طور پر بھی غلط ہے۔"
ڈرافٹ قواعد کے مطابق نائب تحصیلدار کے 40 فیصد عہدے براہ راست بھرتی سے پر کیے جائیں گے جبکہ باقی ترقی کے ذریعے۔ پٹواری، جو زمین کے ریکارڈ کے نگہبان ہوتے ہیں، ان کے تمام عہدے سو فیصد براہ راست بھرتی سے پر کیے جائیں گے۔
ان تمام عہدوں کے لیے پہلے 2009 کے قواعد کے تحت بیچلر ڈگری کے ساتھ اردو لازمی تھی، جسے اب ہٹا دیا گیا ہے۔ پرانے قواعد میں پٹواری کے عہدے پر ترقی کے لیے بھی زبان لازمی تھی۔ لیکن نئے نوٹیفکیشن میں صرف "کسی تسلیم شدہ یونیورسٹی سے گریجویشن" کو ان تینوں عہدوں کے لیے کم از کم اہلیت قرار دیا گیا ہے۔
پی ڈی پی نے کہا ہے کہ "ریونیو سروسز سے اردو کو ہٹانے سے موجودہ ریکارڈ سنبھالنے میں عملی مشکلات پیدا ہوں گی اور حکمرانی کا تسلسل متاثر ہوگا۔
یاد رہے کہ ایک صدی سے زیادہ عرصے سے اردو جموں و کشمیر کی سرکاری زبان رہی ہے، جو کہ ڈوگرہ حکمران مہاراجہ پرتاب سنگھ کے دور سے ہی نافذ ہے۔ پہلی سرکاری سیٹلمنٹ بھی اردو میں درج کی گئی تھی، اسی لیے ریونیو سروسز کے لیے اردو لازمی تھی۔
پی ڈی پی نے اس فیصلے کو جموں و کشمیر کی لسانی اور ثقافتی شناخت کو کمزور کرنے کے وسیع رجحان کا حصہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ قدم خطے کی تاریخ اور لوگوں کے زبان سے گہرے تعلق کو نظر انداز کرتا ہے۔ انہوں نے کہا: "ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس نوٹیفکیشن کو فوری واپس لیا جائے اور اردو کو ریونیو عہدوں کے لیے دوبارہ لازمی قرار دیا جائے۔ اردو کی حیثیت کم کرنے کی کسی بھی کوشش کی سخت مخالفت کی جائے گی۔"
یہ بھی پڑھیں: