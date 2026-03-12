ETV Bharat / jammu-and-kashmir
فاروق عبداللہ پر حملہ: شوٹر کو پکڑنے والے وجے لوچن کا مکمل سکیورٹی لیپس کا دعویٰ، کہا دو سیکنڈ کے فرق سے بچی جان
وجے لوچن چیئرمین ایس سی سیل جموں صوبہ کا انٹرویو، جس نے ڈاکٹر فاروق عبداللہ پر گولی چلانے والے شوٹر کو پکڑا۔
Published : March 12, 2026 at 10:48 AM IST
جموں، (محمد اشرف گنائی): جموں میں ایک شادی کی تقریب کے دوران ایک شخص کی طرف سے نیشنل کانفرنس کے صدر اور جموں و کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ پر گولی چلانے کے بعد سکیورٹی میں بڑی کوتاہی ہوئی۔ گریٹر کیلاش میں ایک شادی کی تقریب میں پیش آنے والے اس واقعہ کو موقع پر موجود سکیورٹی اہلکاروں اور پارٹی کارکنوں کے تیز ردعمل کی وجہ سے ناکام بنا دیا گیا۔
پولیس کے مطابق ملزم کی شناخت 68 سالہ کمل سنگھ جموال کے طور پر کی گئی ہے جو جموں کے پرانی منڈی کا رہائشی ہے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج اور عینی شاہدین کے بیانات کے مطابق، 68 سالہ شخص نے مبینہ طور پر قریب سے فاروق عبداللہ پر پستول سے گولی چلانے کی کوشش کی، تاہم یہ کوشش ناکام ہوگئی کیونکہ لیڈر کے ساتھ تعینات سکیورٹی اہلکاروں نے طاقت کے زور پر حملہ کو ناکام کیا اور حملہ آور کو فوری طور پر دبوش لیا۔
واقعے سے جموں میں خوف و ہراس پھیل گیا
یہ واقعہ جموں کے گریٹر کیلاش علاقے میں رائل پارک بینکوئٹ ہال میں پیش آیا جہاں فاروق عبداللہ ایک این سی لیڈر کی بیٹی کی شادی تقریب میں شرکت کے لیے پہنچے تھے۔ ان کے ساتھ جموں و کشمیر کے ڈپٹی سی ایم سریندر چودھری اور دیگر رہنما بھی موجود تھے۔ اس واقعے سے جموں میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے اور این سی صدر کو ان کے سکیورٹی اہلکاروں نے محفوظ مقام پر پہنچا دیا ہے۔
گولی چلانے والے کو فوری طور پر پکڑا
ای ٹی وی بھارت نے جموں صوبے میں نیشنل کانفرنس کے ایس سی سیل کے چیئرمین اور عبداللہ کے قریبی ساتھی وجے لوچن سے بات کی، جو واقعے کے وقت ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے ساتھ تھے۔ لوچن نے کہا کہ انہوں نے عبداللہ کے ذاتی سکیورٹی عملے کے ساتھ مل کر گولی چلانے والے کو فوری طور پر پکڑنے میں مدد کی۔
شوٹر کو تیزی سے زمین پر دھکیل دیا
وجے لوچن نے واقعے کو سکیورٹی کی بڑی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے اس کی مکمل تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ فائرنگ کے وقت وہ شادی کی تقریب میں شریک تھے اور وہ اس وقت عبداللہ کے بالکل قریب کھڑے تھے۔ ان کے مطابق سکیورٹی گارڈز نے شوٹر کو تیزی سے زمین پر دھکیل دیا اور حملہ آور ہدف سے چوک گیا۔ جسے انہوں نے بتایا کہ باڈی گارڈز کی دو سیکنڈ کی مداخلت نے مس ٹارگٹ عبداللہ کی جان بچائی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے سکیورٹی اہلکاروں کے ساتھ مل کر شوٹر کو پکڑا اور ایک گھنٹے بعد فائرنگ کرنے والے کو مقامی پولیس کے حوالے کر کے گاڑی میں ڈال دیا۔
ایس ایچ او یا پولیس اہلکار موجود نہیں
انہوں نے مزید الزام لگایا کہ واقعہ کے وقت جائے وقوعہ پر کوئی مقامی پولیس اہلکار تعینات نہیں تھا۔ جموں و کشمیر پولیس کا کوئی مقامی ایس ایچ او یا پولیس اہلکار موجود نہیں تھا صرف ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے ذاتی محافظ موجود تھے ان کی فوری کارروائی کی وجہ سے ان کی جان بچ گئی لوچن نے کہا۔
پولیس واقعہ کے ایک گھنٹہ بعد پہنچی
انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ پولیس واقعہ کے تقریباً ایک گھنٹہ بعد جائے وقوعہ پر پہنچی، جسے انہوں نے انتہائی تشویشناک قرار دیا۔ لوچن کے مطابق، ملزم کو ان کی آمد کے بعد باضابطہ طور پر پولیس کے حوالے کرنے سے پہلے ایک گاڑی میں ان کی نگرانی میں رکھا گیا۔ وجے لوچن نے مزید کہا کہ گارڈز کے تیز ردعمل نے اہم فرق ڈالا صرف دو سیکنڈز نے ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی جان بچائی کیونکہ گارڈز فوری طور پر حرکت میں آگئے جس کی وجہ سے حملہ آور ہدف میں ناکام ہو گیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ماضی میں عبداللہ کی زندگی پر کئی بار کوششیں کی گئیں اور ایک قومی رہنما کے طور پر ان کی تعریف کی۔
آتشیں اسلحہ برآمد کر لیا گیا
دریں اثنا، ایک سرکاری بیان میں، جموں پولیس نے تصدیق کی کہ عبداللہ کی جان پر اس وقت حملہ کیا گیا جب وہ گریٹر کیلاش کے رائل پارک میں ایک شادی کی تقریب میں شرکت کر رہے تھے، پولیس نے کہا کہ محافظ کے ساتھ تعینات سکیورٹی اہلکاروں نے تیزی سے کام کیا اور حملے کو ناکام بنا دیا، ملزم جس کی شناخت کمل سنگھ ولد اجیت سنگھ کے نام سے کی گئی ہے اور پرانی منڈی کے رہائشی پرانی منڈی کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ جرم میں استعمال ہونے والا آتشیں اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا ہے،‘‘ بیان میں کہا گیا۔ پولیس نے مزید کہا کہ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور واقعے کی مزید تفتیش جاری ہے۔