ETV Bharat / jammu-and-kashmir
انٹرنیشنل بایو ڈائیورسٹی ڈے کے موقع پر سوپر میں پروگرام منعقد
پروگرام میں وولر جھیل کے تحفظ پر زور دیتے ہوئے آلودگی اور ماہی گیروں کے مسائل کو اجاگر کیا گیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : May 23, 2026 at 1:56 PM IST
بارہمولہ (کوثر عرفات): شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ میں انٹرنیشنل بایو ڈائیورسٹی ڈے (International Biodiversity Day) منایا گیا۔ اس سلسلے میں ضلع کے سوپور نگلی علاقے میں ایک خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں ایم ایل اے واگورہ، کریری عرفان حفیظ لون مہمانِ خصوصی کے طور پر شریک ہوئے۔
پروگرام میں ماہرینِ ماحولیات، سوپور نگلی علاقے کے ماہی گیر، اور مختلف سرکاری محکموں سے وابستہ افراد نے شرکت کی۔ مقررین نے حیاتیاتی تنوع، وولر جھیل کے تحفظ اور ماہی گیروں کو درپیش مشکلات پر تفصیلی گفتگو کی۔
اس موقع پر ماہرین ماحولیات نے وولر جھیل کی موجودہ صورتحال کو انتہائی تشویشناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ "مختلف مقامات پر ماحولیات کو نقصان پہنچایا گیا ہے، جس کا سب سے زیادہ اثر ماہی گیروں پر پڑا ہے۔" انہوں نے کہا کہ "ایک وقت تھا جب وولر جھیل میں مچھلیوں کے علاوہ ندرو(کمل ککڑی) اور دیگر کئی اقسام کی آبی پیداوار وافر مقدار میں پائی جاتی تھی، تاہم پانی کی آلودگی کے باعث اب صورتحال کافی خراب ہو چکی ہے۔"
انہوں نے مزید بتایا کہ وولر جھیل میں کبھی ساٹھ سے زائد اقسام کی مچھلیاں پائی جاتی تھیں، لیکن اب ان کی تعداد میں نمایاں کمی آئی ہے، جس سے ماہی گیروں کے روزگار پر بھی منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔
وادی کے معروف ماہرِ ماحولیات شیخ غلام رسول نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ "اگرچہ وولر کنزرویشن اینڈ مینجمنٹ اتھارٹی کا کردار انتہائی اہم ہے، لیکن اب تک جھیل کے تحفظ کے لیے خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے گئے ہیں۔" انہوں نے کہا کہ "وقت کی اہم ضرورت ہے کہ اس نوعیت کے بیداری پروگرام مسلسل منعقد کیے جائیں تاکہ لوگوں میں ماحولیات کے تحفظ کے حوالے سے شعور پیدا ہو سکے۔"
اس دوران ایم ایل اے واگورہ - کریری عرفان حفیظ لون نے اعتراف کیا کہ علاقے کے ماہی گیر شدید مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا: "ان ماہی گیروں کو زمین فراہم کی جانی چاہیے کیونکہ ان میں بیشتر افراد غریب ہیں اور حکومت کو ان کے روزگار کے تحفظ کے لیے سنجیدہ اقدامات اٹھانے چاہئیں۔"
انہوں نے مزید کہا کہ ماحولیات کے تحفظ کے لیے اجتماعی طور پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کے مطابق ماہی گیروں کے مسائل میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، تاہم آج انہیں یقین دلایا گیا ہے کہ آنے والے وقت میں ان کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں گے۔
یہ بھی پڑھیں:
بارہمولہ میں جشن وولر پروگرام کا انعقاد، بوٹ ریس کے علاوہ دیگر کلچرل پروگراموں کا اہتمام