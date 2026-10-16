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متحدہ مجلس علماء کا مشترکہ خطبۂ جمعہ، میرواعظ کشمیر نے چرار شریف میں ایمان کے تحفظ پر دیا زور
ایم ایم یو کے فیصلے کے تحت جموں و کشمیر اور لداخ میں مشترکہ خطبہ کا مرکزی موضوع "ایمان، اتحاد اور اخلاقی تربیت" تھا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 16, 2026 at 7:49 PM IST
سرینگر: میرواعظ کشمیر مولوی محمد عمر فاروق نے جمعہ کے روز 15 ستمبر کو متحدہ مجلس علماء جموں و کشمیر (ایم ایم یو) کی میٹنگ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس اجلاس میں جموں و کشمیر اور لداخ کے علماء نے سماج کو درپیش مشترکہ مسائل سے نمٹنے کے لیے خطبات جمعہ کے ذریعے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا تھا۔
وسطی کشمیر کے چرار شریف، بڈگام میں واقع کشمیر کے معروف ولی حضرت شیخ نورالدین نورانیؒ، جنہیں علمدارِ کشمیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کی خانقاہ میں خطاب کرتے ہوئے میرواعظ نے کہا کہ اس اجلاس میں علماء نے اپنی مشترکہ ذمہ داریوں اور معاشرے کو درپیش مسائل پر تبادلۂ خیال کیا تھا۔
چرار شریف میں جمعہ کے خطبے میں میرواعظ کشمیر نے ایمان کے تحفظ، اتحاد کو مضبوط بنانے اور اخلاقی اقدار کی تجدید کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ ان کا خطاب حضرت شیخ العالمؒ کی تعلیمات پر مبنی تھا۔
انہوں نے 15ستمبر کی میٹنگ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اُس میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ کچھ جمعے مخصوص کیے جائیں گے، جن میں شریک مساجد کے علماء ایک ہی مشترکہ موضوع پر خطاب کریں گے، تاکہ عوام کی توجہ اہم سماجی مسائل کی جانب مبذول کرائی جا سکے۔ "اس پہل کا مقصد یہ ہے کہ پورے خطے کے علماء سماجی، دینی اور اخلاقی مسائل پر مشترکہ طور پر آواز اٹھائیں، بجائے اس کے کہ ان معاملات پر الگ الگ گفتگو تک محدود رہا جائے۔"
15 ستمبر کے اجلاس کا حوالہ دیتے ہوئے میرواعظ نے کہا کہ جموں و کشمیر اور لداخ کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے علماء نے معاشرے کو درپیش مسائل پر غور و خوض کے لیے ایک جگہ جمع ہو کر تبادلۂ خیال کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس پہل کا مقصد دینی اداروں کو لوگوں کے روزمرہ مسائل کے قریب لانا اور معاشرتی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے اجتماعی کوششوں کو فروغ دینا ہے۔
ایمان انسان کی زندگی کی بنیاد ہے
چرار شریف میں میرواعظ کشمیر کے خطبے کا مرکزی موضوع "ایمان" تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ایمان کس طرح انسان کے کردار اور سماجی زندگی کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ انہوں نے اسلامی عقیدے کی بنیادی باتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ، حضرت محمد ﷺ، آسمانی کتابوں، آخرت اور تقدیر پر ایمان اسلامی عقیدے کے اہم اجزا ہیں۔
میرواعظ نے نمازیوں پر زور دیا کہ وہ ایمان کو محض زبانی اقرار تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اسے اپنے کردار، رویے اور ذمہ داریوں میں بھی ظاہر کریں۔
انہوں نے کہا کہ تعلیم، روزگار، دولت اور دنیاوی آسائشوں کے حصول کے دوران روحانی اقدار کو نظرانداز نہیں کیا جانا چاہیے۔
میرواعظ نے بچوں کی دینی اور اخلاقی تربیت پر بھی خصوصی توجہ دینے کی ضرورت اجاگر کی۔ انہوں نے کہا کہ دنیاوی کامیابیوں کو ہی زندگی میں کامیابی کا واحد معیار نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ خاندانوں کو اپنی روحانی ذمہ داریوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔
حضرت شیخ نورالدین نورانیؒ کی تعلیمات کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے پاکیزہ دل کی اہمیت اور ایمان و اخلاق کے درمیان گہرے تعلق پر زور دیا۔
انہوں نے مختلف مکاتبِ فکر سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کے درمیان اتحاد کی ضرورت بھی اجاگر کی اور کہا کہ مذہبی تشریحات میں اختلافات کے باوجود مسلمانوں کو متحد رہنا چاہیے۔
15 ستمبر کے اجلاس میں 70 سے زائد علماء کی شرکت
متحدہ مجلس علماء نے 15 ستمبر کو میرواعظ مولوی محمد عمر فاروق کی صدارت میں سرینگر میں علماء اجلاس اور سیرت کانفرنس منعقد کی تھی۔ اس میں 70 سے زائد علماء اور مشائخ نے شرکت کی، جن میں وادیٔ کشمیر کے مختلف اضلاع کے علماء کے علاوہ جموں، پونچھ، راجوری، کرگل اور ڈوڈہ کے نمائندے بھی شامل تھے۔
اجلاس میں دو قراردادیں منظور کی گئی تھیں۔ پہلی قرارداد میں سماجی مسائل اور ان سے نمٹنے میں دینی اداروں کے کردار پر توجہ دی گئی، جبکہ دوسری قرارداد کا تعلق امت مسلمہ کے اتحاد اور مختلف مکاتبِ فکر کے درمیان اختلافات کے احترام سے تھا۔
سماجی مسائل سے متعلق قرارداد میں منشیات کا استعمال، خودکشی اور خود کو نقصان پہنچانے کے واقعات، نوجوانوں میں ذہنی اور جذباتی پریشانیاں، سوشل میڈیا کا غیر ذمہ دارانہ استعمال، خاندانی تعلقات میں کمزوری اور ماحولیاتی آلودگی کو اہم مسائل قرار دیا گیا تھا۔
اجلاس میں شریک علماء نے اتفاق کیا تھا کہ ان مسائل سے نمٹنے کے لیے مسلسل عوامی بیداری پیدا کرنے کے ساتھ عملی اقدامات بھی ضروری ہیں۔ اسی مقصد کے تحت خطبات جمعہ میں ایک مشترکہ سماجی مسئلے کو موضوع بنانے کا فیصلہ کیا گیا، تاکہ جموں و کشمیر اور لداخ میں اس کوشش کو مربوط اور مسلسل بنایا جا سکے۔
متحدہ مجلس علماء نے ضلعی سطح پر باقاعدہ اجلاس منعقد کرنے کی تجویز بھی پیش کی تھی، جن میں مقامی علماء، ائمہ، مساجد اور مدارس کو شامل کرکے علاقے کے مسائل کی نشاندہی اور ان کے حل کے لیے مناسب اقدامات کیے جائیں گے۔
وقف بورڈ کے مجوزہ یکساں خطبات پر تنازع
میرواعظ کا یہ خطبہ ایک ایسے وقت میں دیا گیا ہے جب حال میں وقف بورڈ کی جانب سے بھی مساجد میں جمعہ کے خطبات کے لیے یکساں موضوعات مقرر کرنے کی مبینہ تجویز پر تنازع کھڑا ہوا ہے۔
13 اکتوبر کو متحدہ مجلس علماء نے اس تجویز کو مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ کسی بھی قانونی ادارے کو منبر سے دیے جانے والے خطبات کے موضوعات مقرر کرنے یا ان پر ضابطہ نافذ کرنے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے۔
مجلس نے کہا تھا کہ دینی رہنمائی علماء، ائمہ اور تسلیم شدہ دینی اداروں کے دائرۂ اختیار میں آتی ہے۔ کسی سرکاری ادارے سے وابستہ تنظیم کی جانب سے خطبات کے موضوعات طے کرنے کی کوشش مذہبی معاملات میں مداخلت کے مترادف ہوگی۔
متحدہ مجلس علماء نے وقف بورڈ پر زور دیا تھا کہ وہ اوقاف کی جائیدادوں کے انتظام، دیکھ بھال اور تحفظ تک اپنی ذمہ داریاں محدود رکھے۔ مجلس نے یہ فرق بھی واضح کیا تھا کہ علماء کا اپنی مرضی سے مشترکہ سماجی مسائل پر خطبات دینے پر اتفاق کرنا ایک الگ بات ہے، جبکہ کسی انتظامی ادارے کی جانب سے خطبات کے موضوعات مقرر کرنا دوسری بات ہے۔
قابل ذکر ہے کہ اس معاملے پر مخالفت کے بعد بی جے پی رہنما اور جموں و کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن درخشاں اندرابی نے وضاحت کی تھی کہ بورڈ نے اپنی نگرانی میں آنے والی مساجد میں جمعہ کے خطبات کے لیے یکساں موضوعات کو لازمی قرار دینے کا کوئی حکم جاری نہیں کیا ہے۔
انہوں نے کہا تھا کہ علماء اور خطیب اپنے خطبات کے موضوعات طے کرنے کے لیے آزاد ہیں اور انتظامیہ کو اس معاملے میں مداخلت کا اختیار نہیں ہے۔ منگل کو سرینگر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے درخشاں اندرابی نے کہا تھا کہ نہ تو انہیں اور نہ ہی وقف بورڈ کے کسی عہدیدار کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ جمعہ کی نماز کے دوران مذہبی رہنماؤں کو کسی خاص موضوع پر بات کرنے کی ہدایت دیں۔
انہوں نے وضاحت کی تھی کہ اس پہل کا مقصد خاندانوں اور نوجوانوں کو درپیش اہم سماجی مسائل پر گفتگو کی حوصلہ افزائی کرنا ہے، نہ کہ تمام مساجد میں یکساں خطبہ نافذ کرنا۔
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