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پندرہ ہزار فٹ کی بلندی پر، سیاسی ہلچل کے درمیان لداخ میں پولنگ نئی بلندیوں کو چھو رہی ہے
عملے،الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں اور دیگر متعلقہ سامان کو دن کے وقت گاؤں روانہ کیا گیا تاکہ ان کی بروقت تعیناتی کو یقینی بنایا جا سکے۔
Published : November 20, 2026 at 10:53 PM IST
سری نگر: لداخ ہفتے کے روز پنچایت اور شہری بلدیاتی انتخابات میں ووٹ ڈالنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ان انتخابات میں سطح سمندر سے 15,000 فٹ کی بلندی پر واقع ایک پولنگ بوتھ بھی شامل ہے۔ لیہہ سے 260 کلومیٹر دور واقع ہانلے پو گاؤں، جہاں روایتی گلہ بانی کرنے والی برادری آباد ہے حال ہی میں تشکیل دیے گئے چانگتھانگ ضلع کا حصہ ہے۔
ایک عہدیدار نے بتایا کہ ہمالیائی خطے میں تقریباً 15 ہزار فٹ کی بلندی پر واقع ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہائشیوں کے لیے ایک پولنگ بوتھ قائم کیا گیا ہے۔اس دور افتادہ گاؤں میں، جہاں سردیوں کے موسم میں درجہ حرارت منفی 40 ڈگری تک گر جاتا ہے، کل 89 ووٹرز موجود ہیں۔ 2025 کی تازہ ترین انتخابی فہرستوں کے مطابق، ان میں 50 خواتین اور 39 مرد شامل ہیں۔
بی جے پی کے سینئر رہنما اور ’لداخ آٹونومس ہل ڈیولپمنٹ کونسل، لیہ‘ کے سابق سربراہ تاشی نامگیال نے کہا کہ ہانلے پو سمیت تمام مقامات پر ان کے امیدوار میدان میں ہیں۔انہوں نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا یہ ایک چھوٹی سی بستی ہے لیکن لوگ ترقی کے لیے ووٹ دینے کے لیے پرجوش ہیں۔
عہدیدار نے مزید بتایا کہ عملے، الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں اور دیگر متعلقہ سامان کو دن کے وقت گاؤں روانہ کر دیا گیا تھا تاکہ ان کی بروقت تعیناتی کو یقینی بنایا جا سکے۔ یہ گاؤں، جو اپنے آسمان کی بدولت ماہرینِ فلکیات کا مرکز مانا جاتا ہے، موبائل ٹیلی فون (موبائل نیٹ ورک) کی سہولت سے محروم ہے۔
لداخ میں 192 پنچایتیں ہیں اور 55 سرپنچ بلامقابلہ منتخب ہو چکے ہیں۔ باقی 137 نشستوں کے لیے انتخابات منعقد ہوں گے۔ اسی طرح، کل 1428 نشستوں میں سے 1186 پنچ بلامقابلہ منتخب ہوئے ہیں، جبکہ 212 نشستوں پر انتخاب ہونا باقی ہے۔ لیہہ میونسپل کونسل کے لیے تمام 21 وارڈوں میں انتخابات ہوں گے، جبکہ کرگل میونسپل کونسل کے 17 وارڈوں میں سے چار وارڈوں میں نمائندے بلامقابلہ منتخب ہو چکے ہیں۔
انتظامیہ نے انتخابات میں عوامی شرکت کو یقینی بنانے کے لیے ہفتے کے روز عام تعطیل کا اعلان کیا ہے۔تاہم ضلع لیہ میں لیہ ایپیکس باڈی جیسے سماجی اور سیاسی تنظیموں کا کہنا ہے کہ وہ 4 دسمبر کو ہونے والے لداخ آٹونومس ہل ڈیولپمنٹ کونسل کے انتخابات کو ملتوی کروانے کے مطالبے کے حق میں، پولنگ کے دن بھی اپنا احتجاج جاری رکھیں گے۔
وہ اس بات کا حوالہ دیتے ہیں کہ سردیوں کے موسم میں لداخ کی 25 فیصد آبادی گرم علاقوں کی طرف ہجرت کر جاتی ہے۔انہیں یہ خدشہ بھی ہے کہ انتخابات کے بعد مرکزی حکومت روایتی قیادت کی جگہ نئے چہروں کو لے آئے گی۔
اگست 2019 میں دفعہ 370 کے خاتمے اور سابقہ جموں و کشمیر کی ریاستی حیثیت ختم کیے جانے کے بعد لداخ کو ایک یونین ٹیریٹری (مرکزی زیر انتظام علاقہ) کے طور پر تشکیل دیا گیا تھا۔ نومبر 2018 کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب پنچایت اور شہری بلدیاتی اداروں کے انتخابات منعقد ہو رہے ہیں۔
لداخ کے عوام کی نمائندگی کرنے والی اہم تنظیم ایل اے بی کے چیئرمین، چیرنگ دورجے لاکروک جو نئی دہلی کے ساتھ ہونے والی بات چیت میں لداخ کی نمائندگی کرتے ہیں چاہتے ہیں کہ ان انتخابات میں عوام کی زیادہ سے زیادہ شرکت ہو۔
انہوں نے کہا کہ انتخابات میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہے۔لیکن ہم چاہتے ہیں کہ لوگ آزاد امیدواروں یا ہمارے مطالبات کی حمایت کرنے والی سیاسی جماعتوں کو ووٹ دیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ کل یعنی پولنگ کے دن بھی اپنا احتجاج جاری رکھیں گے۔
لیہہ کے این ڈی ایس پارک میں، یہ تنظیم 12 نومبر سے احتجاج اور بھوک ہڑتال کر رہی ہے۔ یہ سلسلہ ماحولیاتی کارکن سونم وانگچوک کو نظر بند کیے جانے کے ایک روز بعد شروع ہوا تھا۔
لاکروک نے کہا کہ جب تک ان کے مطالبات، جن میں ایل اے ایچ ڈی سی انتخابات کو 2027 تک ملتوی کرنا بھی شامل ہے پورے نہیں ہو جاتے، تب تک احتجاج جاری رہے گا۔ انہوں نے مرکزی حکومت پر زور دیا کہ ان کے مطالبات پر بات چیت کی جائے، اور کہا کہ اب تک اس حوالے سے کوئی باضابطہ دعوت موصول نہیں ہوئی ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں غیر رسمی طور پر بتایا گیا ہے کہ مذاکرات ایل اے ایچ ڈی سی انتخابات کے بعد ہوں گے۔ لیکن کوئی تحریری دعوت نامہ موصول نہیں ہوا ہے۔"
لیہ میں طلبہ رہنما پدما اسٹینزن نے کہا کہ عوامی ناراضگی کے پیشِ نظر، انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں کی اکثریت آزاد حیثیت سے انتخاب لڑ رہی ہے۔ بی جے پی کے نامگیال کو انتخابات میں ووٹروں کی زیادہ شرکت کی توقع ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ چونکہ ان کی پارٹی نے اپنے وعدے پورے کیے ہیں، اس لیے عوام اسی کو ووٹ دیں گے۔