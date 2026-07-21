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'آسمان کبھی بھی میری حد نہیں تھا' بھارتی خلاباز شوبھانشو شکلا کی جموں و کشمیر کے طلباء سے بالمشافہ ملاقات
شکلا نے بھارتی فضائیہ کے پائلٹ سے بین الاقوامی خلائی اسٹیشن کے اپنے سفر کے تمام پہلوؤں کو حاضرین کے سامنے رکھا۔
Published : July 21, 2026 at 11:00 AM IST
سرینگر (پرویز الدین): بھارت کے خلاباز اور فضائیہ (آئی اے ایف) کے گروپ کیپٹن شوبھانشو شکلا نے 'چنار بک فیسٹیول' میں بچوں، طلباء اور اساتذہ سے بات چیت کی۔ انہوں نے حاضرین خاص کر نوجوان ذہنوں کو بین الاقوامی خلائی اسٹیشن (آئی ایس ایس) کے اپنے تاریخی سفر سے متاثر کیا اور ان پر زور دیا کہ حوصلے سے کسی بھی میدان میں کامیابی حاصل کی جاسکتی ہے۔
ڈل جھیل کے کنارے واقع شیر کشمیر انٹرنیشنل کانفرنس سینٹر (ایس کے آئی سی سی) سرینگر میں تقریباً دو گھنٹے کے انٹرایکٹیو سیشن کے دوران اپنے خطاب کے دوران شکلا نے بھارتی فضائیہ کے پائلٹ سے بین الاقوامی خلائی اسٹیشن کا دورہ کرنے والے پہلے ہندوستانی بننے کے اپنے سفر کے تمام پہلوؤں کو حاضرین کے سامنے رکھا اور اس تبدیلی کو بیان کیا جو کہ اس کی کامیاب انفرادی کامیابی کے بجائے 'پوری قومی کامیابی میں تبدیل ہوئی۔
خلائی جہاز کا انجن جل گیا تھا
حاضرین کے ساتھ بات چیت کے دوران شکلا نے ان لمحات کو یاد کیا جس میں ان کے خلائی جہاز کا انجن جل گیا تھا۔ وہیں انہوں نے خلا میں زندگی کے کئی یادگار تجربات بھی شیئر کیے، جن میں صفر کشش ثقل کی وجہ سے لمبا ہونا، آئی ایس ایس کی دیواروں پر چلنا، زمین پر واپس آنے کے بعد غلطی سے اپنا لیپ ٹاپ گرانا۔ کیونکہ وہ مختصراً کشش ثقل کو بھول گیا تھا اور مشن کے بعد دوبارہ چلنا سیکھنے کے لیے بحالی سے گزرنا پڑا۔
شکلا نے کہا کہ خلائی تحقیق میں ہندوستان کا مستقبل نوجوان لوگوں کے ذریعہ تشکیل دیا جائے گا جو خود شک پر تجسس کا انتخاب کرتے ہیں اور طلباء کو بے خوف خواب دیکھنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے لیے آسمان کبھی بھی حد نہیں تھا۔ آپ کے لیے بوجھ نہیں ہونا چاہیے۔
قوم کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالنے پر زور
تمام بات چیت کے دوران، شکلا نے بار بار جسمانی اور ذہنی تندرستی کو برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیا، طلباء سے علم، اختراع اور وقف خدمات کے ذریعے قوم کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالتے ہوئے سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، تحقیق اور دیگر شعبوں میں بہترین کارکردگی کے لیے کوشش کرنے کی تاکید کی۔
خلاباز کی متاثر کن کہانیوں سے حاضرین بے حد متاثر
اس دوران متحرک سوال و جواب کے سیشن کا بھی اہتمام کیا گیا۔ جہاں جموں و کشمیر کے مختلف اضلاع کے طلباء نے بین الاقوامی خلائی اسٹیشن پر زندگی، خلاباز کی تربیت اور ہندوستان کے مستقبل کے خلائی مشنوں کے بارے میں سوالات کیے۔ تحمل، مزاح اور عاجزی کے ساتھ جواب دیتے ہوئے شکلا نے ہر جواب کو سائنسی تجسس اور استقامت کے سبق میں بدل دیا۔ آڈیٹوریم تالیوں سے گونج اٹھا کیونکہ خلاباز کی متاثر کن کہانیوں سے حاضرین خاص کر نوجوان بے حد متاثر ہوئے۔
دریں اثنا، مصنفین کے کارنر نے "قومی تعلیمی پالیسی (این ای پی) 2020 کے تحت سہ لسانی فارمولہ اور کثیر لسانی تعلیم" پر ایک مباحثے کی میزبانی کی۔ جامعہ ہمدرد یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر پروفیسر افشار عالم نے نئی تعلیمی پالیسی کے تحت طلباء میں زبان کی بدلتی ترجیحات پر بات کی۔
ہندوستانی زبان ایک مشترکہ قومی ورثہ
کشمیر یونیورسٹی کے رجسٹرار پروفیسر نصیر اقبال نے یونیورسٹی میں این ای پی 2020 کے نفاذ پر روشنی ڈالی اور اعلان کیا کہ پالیسی کے مطابق ایک سالہ پوسٹ گریجویٹ پروگرام بھی متعارف کرایا جائے گا۔ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر شمس اقبال نے اس بات پر زور دیا کہ ہر ہندوستانی زبان ایک مشترکہ قومی ورثہ ہے اور امید ظاہر کی کہ کشمیر اردو کی ترویج کو مضبوط کرتا رہے گا۔ سیشن کی نظامت کشمیر یونیورسٹی کے شعبۂ لسانیات کے سابق سربراہ پروفیسر اعجاز محمد شیخ نے کی۔
ثقافتی پروگرام کے ساتھ عظیم الشان مشاعرہ کا بھی اہتمام
فیسٹیول کے تیسرے دن شاندار ثقافتی پروگرام اور ایک عظیم الشان مشاعرہ کا بھی اہتمام کیا گیا جس میں رفیق راز، رخسانہ جبین، پروفیسر شفق سوپوری، نعمان شوق، ستیش ومل کے علاہ دیگر نامور شعراء نے اپنی تخلیقات پیش کیں۔ ثقافتی پروگرام میں کشمیر ویلی تھیٹر، ینگ ڈرامیٹکس سوسائٹی اور ملک بادشاہ فوک تھیٹر کے فنکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا جب کہ گلوکارہ شاذیہ بشیر، ڈاکٹر دیپالی وتال اور عشرت حسین شاہ نے اختتام پر اپنی مدھر آواز سے حاضرین کو محظوظ کیا۔